Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.



Зазначається, що прокремлівські медіа з посиланням на слова полонених українських військовослужбовців поширюють фейки про те, що "в українських військових були проблеми з постачанням, однак, що ж до західної зброї, то її завжди вистачало. Щоправда, нею майже ніхто не користувався, оскільки не було практичного досвіду".



Крім того, пропутінська преса розповідає, що українських біженців з районів ведення бойових дій було тимчасово розміщено у школах, лікарнях та санаторіях України. Проте при цьому росЗМІ заявляють, нібито "зараз деякі біженці почали скаржитися на те, що їх виселяють в нікуди".



Також міноборони РФ стверджує, що українські військові "готують провокації" в Словʼянську на Донеччині.



Росіяни заявляють, що у місті Слов’янськ "націоналісти готують чергову провокацію з загибеллю цивільного населення для звинувачення ЗС РФ". Окупанти заявляють наступне: "для цього в будівлі дитбудинку "Топольок" неонацисти утримують персонал. Сама ж будівля замінована, її планують підірвати з початком артилерійських ударів ЗС РФ по військових об’єктах".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb