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РосЗМІ поширили нові фейки: "проблеми із західним озброєнням" та "можливі провокації ЗСУ в Словʼянську"

8 липня, 2022 п'ятниця
11:27
війна з Росією фейк

Станом на ранок 8 липня держава-агресор поширила чергову порцію дезінформації та фейків

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Зазначається, що прокремлівські медіа з посиланням на слова полонених українських військовослужбовців поширюють фейки про те, що "в українських військових були проблеми з постачанням, однак, що ж до західної зброї, то її завжди вистачало. Щоправда, нею майже ніхто не користувався, оскільки не було практичного досвіду".

Крім того, пропутінська преса розповідає, що українських біженців з районів ведення бойових дій було тимчасово розміщено у школах, лікарнях та санаторіях України. Проте при цьому росЗМІ заявляють, нібито "зараз деякі біженці почали скаржитися на те, що їх виселяють в нікуди".

Також міноборони РФ стверджує, що українські військові "готують провокації" в Словʼянську на Донеччині.

Росіяни заявляють, що у місті Слов’янськ "націоналісти готують чергову провокацію з загибеллю цивільного населення для звинувачення ЗС РФ". Окупанти заявляють наступне: "для цього в будівлі дитбудинку "Топольок" неонацисти утримують персонал. Сама ж будівля замінована, її планують підірвати з початком артилерійських ударів ЗС РФ по військових об’єктах".

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РНБО
російські фейки
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