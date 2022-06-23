Російські пропагандисти вигадали фейк про наміри ЗСУ підірвати дитячу лікарню у Харкові

Про це йдеться у заяві Міжвідомчого координаційного штабу Російської Федерації.

"У Першу дитячу міську лікарню Харкова (вул. Клочковська) бойовики націоналістичного батальйону "Кракен" і 113-ї бригади територіальної оборони під погрозами розстрілу насильно звозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних закладів міста", - йдеться у заяві.

Пропагандисти наголошують, що, мовляв, будівля лікарні вже замінована і "неонацисти планують підірвати її" з початком завдання російських артилерійських ударів по воєнних об'єктах Харкова.

У РФ заявляють, що для підготовки фото- і відеоматеріалів у місто вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агенцій.

23 червня на Харківщині за добу від обстрілів окупантів загинуло двоє людей, серед поранених — діти. Того ж дня рятувальники вилучили і знешкодили авіабомбу, яка застрягла в даху харківської багатоповерхівки.

Боєць ТрО Харкова Юрій Корсунов розповів в ефірі Еспресо, що на Харківщині ворог використовує тактику вогневого вала, намагаючись стримати наступ ЗСУ.

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