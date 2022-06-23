Російські пропагандисти вигадали фейк про наміри ЗСУ підірвати дитячу лікарню у Харкові
У Росії анонсують провокацію з підривом лікарні в Харкові, щоб звинуватити в цьому українських військових
Про це йдеться у заяві Міжвідомчого координаційного штабу Російської Федерації.
"У Першу дитячу міську лікарню Харкова (вул. Клочковська) бойовики націоналістичного батальйону "Кракен" і 113-ї бригади територіальної оборони під погрозами розстрілу насильно звозять медичний персонал і хворих дітей з інших медичних закладів міста", - йдеться у заяві.
Пропагандисти наголошують, що, мовляв, будівля лікарні вже замінована і "неонацисти планують підірвати її" з початком завдання російських артилерійських ударів по воєнних об'єктах Харкова.
У РФ заявляють, що для підготовки фото- і відеоматеріалів у місто вже прибули кореспонденти провідних західних інформаційних агенцій.
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