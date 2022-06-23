Про це інформує в телеграмі Харківська ОВА.

"2 особи загинули у м. Балаклія, Ізюмського району", - йдеться в повідомленні.

Також у Чугуєві поранено 6 людей, зокрема, 2 дитини – 6 та 9 років. У Андріївці – 2 людини постраждали, у Золочеві та Великій Бабці – ще по одному місцевому жителю.

В пресслужбі закликають жителів Харківщини не ігнорувати сигнали тривоги та без необхідності не перебувати на вулицях.