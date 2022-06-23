На Харківщині за добу від обстрілів окупантів загинуло двоє людей, серед поранених - діти
У четвер, 23 червня, у результаті ворожих обстрілів Харківської області загинули 2 мирних жителі, ще щонайменше 10 людей поранені - серед них дві дитини
Про це інформує в телеграмі Харківська ОВА.
"2 особи загинули у м. Балаклія, Ізюмського району", - йдеться в повідомленні.
Також у Чугуєві поранено 6 людей, зокрема, 2 дитини – 6 та 9 років. У Андріївці – 2 людини постраждали, у Золочеві та Великій Бабці – ще по одному місцевому жителю.
В пресслужбі закликають жителів Харківщини не ігнорувати сигнали тривоги та без необхідності не перебувати на вулицях.
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