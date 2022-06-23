Рятувальники вилучили і знешкодили авіабомбу, яка застрягла в даху харківської багатоповерхівки

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Росіяни скинули авіабомбу на дах житлової висотки на Північній Салтівці у березні 2022 року. Піротехніки дезактивували бомбу, викрутивши контактний підривник, але через постійні обстріли не могли дістати її та знешкодити повністю.

23 червня до цієї операції залучили спеціальний аварійно-рятувальний автомобіль, автонавантажувач, піротехнічний автомобіль, важкий автокран та близько десяти саперів та рятувальників. Бомбу вивезли для подальшого знешкодження.

Повідомляють, що такий снаряд міг вщент зруйнувати будинок, але не розірвався. ФАБ-500 - некерована фугасна бомба, яка несе 300 кг вибухової речовини.

17 червня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що в Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. квадратних кілометрів території.

У ніч на 23 червня на Харківщині росіяни поранили 7 людей, зокрема двох дітей, пошкодили підприємство, офіси, склади.

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