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Головна війна з Росією В Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. квадратних кілометрів території, — Денис Монастирський

В Україні потрібно розмінувати приблизно 270 тис. квадратних кілометрів території, — Денис Монастирський

18 червня, 2022 субота
00:46
війна з Росією Денис Монастирський

МВС України орієнтує підрозділи ДСНС України на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Якщо говорити про кількість, то на сьогодні ми розуміємо, що треба розмінувати приблизно 270 тисяч квадратних кілометрів. Це включно з окупованими територіями", – сказав очільник МВС.

За його словами, міністерство орієнтує підрозділи ДСНС України на проведення первинного оперативного розмінування впродовж року.

"Простими словами, має бути розмінована дорога між населеними пунктами, має бути повністю розмінований населений пункт, прибудинкові території, а також території навколо населених пунктів. Але повне розмінування, яке містить дороги, лісосмуги, водойми займе роки", – наголосив Денис Монастирський.

Щодо купання на пляжах, то міністр попередив, що у більшості водойм у Київській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях купатися небезпечно через наявність вибухових пристроїв. Місцева влада самостійно визначає, чи можна купатися у тих чи інших водоймах. Також він наголосив, що для дослідження водойм потрібне особливе професійне обладнання, якого в Україні наразі небагато.

Денис Монастирський додав: "Ми звернулись до наших міжнародних партнерів-колег з Євросоюзу. Вони будуть нам допомагати й командами, які приїздитимуть з-за кордону, і безпосередньо самою технікою для такого розмінування".

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Новини
розмінування
Денис Монастирський
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