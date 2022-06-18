Велика Британія пропонує українським військовим особливу програму підготовки

Про це інформує CNN з посиланням на заяву очільника уряду Великої Британії. Видання наголошує, що така пропозиція пролунала на тлі візиту прем'єр-міністра Бориса Джонсона до Києва.

"Оскільки українські солдати стріляють британськими ракетами, захищаючи суверенітет вашої нації, вони роблять це також для захисту самих свобод, які ми сприймаємо як належне. Тому я запропонував президенту Зеленському нову велику програму військової підготовки, яка може змінити перебіг цієї війни – залучити цю найпотужнішу з сил, українську рішучість перемогти", – цитує CNN заяву Бориса Джонсона.

За даними Даунінг-стріт, за програмою можуть навчатися до 10 тисяч солдатів кожні 120 днів. Причому кожен курсант проведе три тижні на курсах підготовки за межами України, освоюючи уміння дій на передовій, а також базову медичну підготовку, тактику кібербезпеки та протидії вибухівці.

17 червня у Києві побував прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він заявив, що Британія продовжить постачати Україні зброю та навчати українських військових.

За результатами візиту президент Зеленський розповів про теми розмови з Борисом Джонсоном.

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