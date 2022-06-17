"Маємо спільний погляд на рух до перемоги": Зеленський назвав теми зустрічі з Джонсоном

Президент поділився деталями на брифінгу після зустрічі.

За словами президента, перемовини були максимально предметними та наповненими важливими деталями. Серед ключових питань – оборона та безпека.

"Ми детально обговорили поточну ситуацію на передовій, на нашому Сході, на Півдні нашої держави, наші можливості в захисті України від російських окупантів. Маємо спільний погляд на те, як рухатися до перемоги. Тому що саме такий результат потрібен для України – перемога нашої держави", - сказав Зеленський.

Президент подякував за військову допомогу Британії. Також обговорили потребу України у фінансовій та економічній підтримці.

"Це не тільки фінанси, у нас також дефіцит пального через бомбардування нашого нафтопереробного заводу, наших резервів Російською Федерацією. Також проговорили складне питання – це забезпечення підготовки до опалювального сезону. Я вдячний Борису за готовність допомагати нашій державі", – сказав президент.

Під час зустрічі також говорили про нові санкцій для Росії. Представники України передали прем'єру Британії свої пропозиції.

"Я подякував за особисту принциповість і лідерство Бориса в цьому напрямку. Ми передали й свої напрацювання, свої пропозиції. Можемо зробити санкції такими, щоб Росія справді відчувала, що її агресія, її терористичні дії проти України та проти глобальної стабільності призведуть до збитків для самої ж Росії – агресор повинен заплатити за цю агресію, за цю війну найбільшу ціну",- наголосив глава держави.

За словами президента, сторони також продовжили опрацювання гарантій безпеки для України та напрацьовують план відбудови України після Перемоги. Британія взяла на себе відповідальність за відновлення Київської області.

17 червня до Києва прибув прем'єр Британії Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр після зустрічі із президентом України заявив, що Британія продовжуватиме надавати Україні військову та фінансову підтримку.

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