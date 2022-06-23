На Харківщині за ніч росіяни поранили сімох цивільних, зокрема двох дітей
У ніч на 23 червня на Харківщині росіяни поранили 7 людей, зокрема двох дітей, пошкодили підприємство, офіси, склади
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"У Харкові вчора близько 23 год були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо - ніхто не постраждав", - зазначив він.
Крім того, уночі окупанти знову відкрилии вогонь по Дергачах, частково зруйнувавши офісну будівлю.
"У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація оновлюється", - наголосив Олег Синєгубов.
На лінії фронту тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагаються не допустити виходу ЗСУ в тил угруповання окупантів, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак і Рубіжне.
"В районі Ізюма ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм - Слов’янськ. Наші захисники готові до будь-яких дій агресора, тримають свої позиції, завдають ворогу суттєвих втрат. Україна переможе!" - додав очільник ОВА.
- 22 червня внаслідок російського мінометного обстрілу села Пришиб на Харківщині загинуло п'ять жінок, які були біля під'їзду будинку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.21
Купівля 34.21Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 35.77Продаж 36.77
- Актуальне
- Важливе