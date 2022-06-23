Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"У Харкові вчора близько 23 год були обстріли Індустріального району, сталася пожежа на складських приміщеннях. Попередньо - ніхто не постраждав", - зазначив він.

Крім того, уночі окупанти знову відкрилии вогонь по Дергачах, частково зруйнувавши офісну будівлю.

"У Чугуївському районі вночі росіяни обстріляли смт Печеніги, пошкоджено приватне підприємство, сталася пожежа. Обстріли продовжилися і зранку. Зруйновані приватні будинки. За попередніми даними, 7 поранених цивільних, з них 2 дитини, інформація оновлюється", - наголосив Олег Синєгубов.

На лінії фронту тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку росіяни намагаються не допустити виходу ЗСУ в тил угруповання окупантів, що діє на Слов’янському напрямку. Ворог вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Байрак і Рубіжне.

"В районі Ізюма ворог намагається створити умови для відновлення наступу в напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм - Слов’янськ. Наші захисники готові до будь-яких дій агресора, тримають свої позиції, завдають ворогу суттєвих втрат. Україна переможе!" - додав очільник ОВА.

22 червня внаслідок російського мінометного обстрілу села Пришиб на Харківщині загинуло п'ять жінок, які були біля під'їзду будинку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb