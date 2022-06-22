На Харківщині під російським обстрілом загинули п'ятеро жінок, що зустрілися біля під'їзду
Унаслідок російського мінометного обстрілу села Пришиб на Харківщині 22 червня загинули п'ять мирних мешканок, які тоді перебували біля під'їзду будинку
Про це розповів голова Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський, інформує "Громадське".
За його словами, ситуація в Ізюмському районі "дуже напружена", особливо загострення відчуваються в останні дні. Масельський наголосив, що від російських обстрілів страждає мирне населення, є загиблі.
"Сьогодні в селі Пришиб внаслідок мінометного обстрілу населеного пункту загинуло п'ять мирних жителів — всі жінки. У момент обстрілу вони перебували біля під'їзду будинку. Це за сьогодні. Щодо поранених інформації немає. Також невідомо, чи є серед постраждалих діти", — сказав Масельський.
Голова адміністрації додав, що в До́нецькій тергромаді, до якої належить село Пришиб, залишається близько 20 тисяч населення. "Усі, хто хотів виїхати, вже виїхали", — резюмував Масельський.
- Нагадаємо, на Харківщині 22 червня росіяни вбили трьох цивільних, поранили п'ятьох, ще одна людина загинула ввечері 21 червня.
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