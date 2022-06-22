На Харківщині під російським обстрілом загинули п'ятеро жінок, що зустрілися біля під'їзду

Про це розповів голова Ізюмської районної адміністрації Степан Масельський, інформує "Громадське".

За його словами, ситуація в Ізюмському районі "дуже напружена", особливо загострення відчуваються в останні дні. Масельський наголосив, що від російських обстрілів страждає мирне населення, є загиблі.

"Сьогодні в селі Пришиб внаслідок мінометного обстрілу населеного пункту загинуло п'ять мирних жителів — всі жінки. У момент обстрілу вони перебували біля під'їзду будинку. Це за сьогодні. Щодо поранених інформації немає. Також невідомо, чи є серед постраждалих діти", — сказав Масельський.

Голова адміністрації додав, що в До́нецькій тергромаді, до якої належить село Пришиб, залишається близько 20 тисяч населення. "Усі, хто хотів виїхати, вже виїхали", — резюмував Масельський.

Нагадаємо, на Харківщині 22 червня росіяни вбили трьох цивільних, поранили п'ятьох, ще одна людина загинула ввечері 21 червня.

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