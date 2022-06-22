Окупанти зранку обстріляли Харків, поранено трьох людей
На Харківщині 22 червня росіяни вбили трьох цивільних, поранили п'ятьох, ще одна людина загинула ввечері 21 червня
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"У Харкові вночі від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Пошкоджені господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж. Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо 3 поранених. Інформація уточнюється", - зауважив він.
Також у ніч на 22 червня росіяни обстріляли Чугуїв, зруйнували будинки й господарські споруди. За попередньою інформацією, двоє людей загинуло, іще двоє дістали поранень. Дані уточнюють.
"У смт Золочів, Богодухівського району, пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів вилучили тіло 1 загиблого. Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами ще 2 людей", - зазначив очільник ОВА.
Увечері 21 червня в Шевченковому Куп'янського району від російського обстрілу одна людина отримала поранення.
"На лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюму ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Наші військові тримають оборону. Російські окупанти зазнають великих втрат. Віримо в наших захисників та кожен на своєму місці працюємо на перемогу!" - наголосив Олег Синєгубов.
- Удень 21 червня росіяни масовано обстріляли житлові райони Харкова, внаслідок чого в місті загинули 5 мешканців, зокрема 8-річна дівчинка, поранено 11 людей.
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