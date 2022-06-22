Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"У Харкові вночі від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Пошкоджені господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж. Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо 3 поранених. Інформація уточнюється", - зауважив він.

Також у ніч на 22 червня росіяни обстріляли Чугуїв, зруйнували будинки й господарські споруди. За попередньою інформацією, двоє людей загинуло, іще двоє дістали поранень. Дані уточнюють.

"У смт Золочів, Богодухівського району, пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів вилучили тіло 1 загиблого. Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами ще 2 людей", - зазначив очільник ОВА.

Увечері 21 червня в Шевченковому Куп'янського району від російського обстрілу одна людина отримала поранення.

"На лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюму ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Наші військові тримають оборону. Російські окупанти зазнають великих втрат. Віримо в наших захисників та кожен на своєму місці працюємо на перемогу!" - наголосив Олег Синєгубов.

Удень 21 червня росіяни масовано обстріляли житлові райони Харкова, внаслідок чого в місті загинули 5 мешканців, зокрема 8-річна дівчинка, поранено 11 людей.

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