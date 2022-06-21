Унаслідок обстрілів Харкова й області загинуло 15 людей, серед яких 8-річна дівчинка

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"15 людей загинули, 16 - поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині", - зазначено в повідомленні.

За інформацією Синєгубова, ввечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, там загинуло 6 людей, ще 4 отримали поранення, дані уточнюють.

У Харкові внаслідок обстрілів окупантів 21 червня поранено 11 людей, загинуло 5 мирних мешканців. У Харківському районі загинула 8-річна дитина, її матір поранено. У Золочівській громаді - 3 загиблих.

За увесь час повномасштабної війни від рук окупантів на Харківщині загинули 43 дитини, ще 130 дітей отримали поранення.

"Те, що робить зараз Росія на Харківщині, – це військовий злочин. Окупанти цілком усвідомлено б'ють по житлових районах, де немає жодних воєнних об'єктів. Це справжній тероризм проти мирного населення", – наголосив очільник Харківської ОВА.

Удень 21 червня російські окупанти накрили вогнем житлові райони Харкова. Було зафіксовано обстріли Індустріального району.

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