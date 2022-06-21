Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Повідомляється, що було зафіксовано обстріли Індустріального району. За попередніми даними, від ворожого вогню постраждали 7 цивільних.

Дані про масштаби руйнувань оновлюються.

"Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях - зараз це вкрай небезпечно!" - наголошує очільник ОВА.

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