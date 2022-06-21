Росіяни обстріляли житлові райони Харкова, постраждало 7 мирних жителів
Удень 21 червня російські окупанти вкотре накрили вогнем житлові райони Харкова
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Повідомляється, що було зафіксовано обстріли Індустріального району. За попередніми даними, від ворожого вогню постраждали 7 цивільних.
Дані про масштаби руйнувань оновлюються.
"Просимо харків’ян бути максимально обережними, без необхідності не перебувайте на вулицях - зараз це вкрай небезпечно!" - наголошує очільник ОВА.
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