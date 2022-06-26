До порту Грузії прибув танкер з російською нафтою, - ЗМІ

Про це повідомляє ЄП з посиланням на опозиційний канал Mtavari.

За даними журналістів, судно Esen Ka під прапором Туреччини, вирушило з Туапсе до Батумі, там 30 тисяч тонн вакуумного газойлю.

Сировина належить компанії "Роснєфть", що перебуває під санкціями через війну Росії в Україні.

Агентство з обслуговування судна підтверджує, що танкер перевозить вакуумний газойль, але не володіє інформацією щодо виробника.

Джерело каналу заявило, що в Грузії планують змінити походження вантажу і відправити його до Європи як продукцію з Казахстану.