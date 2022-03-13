До ракетного удару по консульстві США причетна Росія, - журналіст Цаплієнко

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.



За словами Цаплієнка, Росія хоче відволікти США від війни в Україні.



"Ще точно невідомо, хто запускав ракети по консульству США. Та я переконаний, що кінцевий бенефіціар це Росія. Наших союзників та основних донорів зброї хочуть відволікти через інші загрози, налякати та вивести з гри. Абсолютне зло гуртується, але якщо Дядечко Сем злякається його, то отримає і війну, і ганьбу, за формулою Вінстона Черчилля", - написав Андрій Цаплієнко.



Вночі 13 березня посольство США, яке знаходиться в іракському Ербілі, зазнало ракетного обстрілу з повітря.