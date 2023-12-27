До РФ за час масштабної війни ввезли десятки тисяч прицілів виробництва США, Японії та Австрії, - росЗМІ

Про це пише видання "Важливі історії".

Зазначається, що у 2022-2023 роках до Росії було ввезено прицілів на 16 млрд рублів. Мета є " встановлення на мисливській зброї" та "не для військового застосування". Проте її частина потрапляє на фронт в Україну.

"У YouTube можна знайти десятки роликів, у яких російські бійці демонструють приціли західних виробників - Leupold (США), Nightforce - разів, два, три, чотири (США - Японія), Holosun (США - Китай), Swarovski Optik (Австрія)", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, інтернет-магазин "Поінтер" з Санкт-Петербурга працює під слоганом "У нас є все для вдалого полювання". З початку війни компанія ввезла майже 50 тис. прицілів американсько-китайського виробника Holosun на понад 3 млрд рублів. А всього товарів для полювання та спорту, багато з яких теж використовуються на фронті - на 17 мільярдів російських рублів.

Так звані "мисливські" товари у "Поінтера" у 2022-2023 роках купували, зокрема, збройові компанії. Виробник гвинтівок Orsis та "Промтехнология" - на 55 мільйонів рублів. Магазин "Хант", яким володіють виробники гвинтівок Bespoke Gun - на 33 мільйони.

Московська компанія "Навігатор" від початку війни РФ проти України везла прицілів приблизно на 400 мільйонів рублів, у тому числі понад 2 тисяч від виробника Holosun (США-Китай). А всього товарів - на 4,5 мільярда рублів.

Видання зауважує, що ввезення прицілів та інших товарів для полювання до Росії відбувається завдяки паралельному імпорту - виробники, швидше за все, не знають, куди потрапляє їх товар. Зокрема "Поінтер" використовує посередників у Китаї, "Навігатор" - у Туреччині та Казахстані.