До РФ за час масштабної війни ввезли десятки тисяч прицілів виробництва США, Японії та Австрії, - росЗМІ
За час повномасштабного вторгення до Росії було ввезено прицілів на 16 млрд рублів (6,5 млрд грн) зі Сполучених Штатів, Японії та Австрії
Про це пише видання "Важливі історії".
Зазначається, що у 2022-2023 роках до Росії було ввезено прицілів на 16 млрд рублів. Мета є " встановлення на мисливській зброї" та "не для військового застосування". Проте її частина потрапляє на фронт в Україну.
"У YouTube можна знайти десятки роликів, у яких російські бійці демонструють приціли західних виробників - Leupold (США), Nightforce - разів, два, три, чотири (США - Японія), Holosun (США - Китай), Swarovski Optik (Австрія)", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, інтернет-магазин "Поінтер" з Санкт-Петербурга працює під слоганом "У нас є все для вдалого полювання". З початку війни компанія ввезла майже 50 тис. прицілів американсько-китайського виробника Holosun на понад 3 млрд рублів. А всього товарів для полювання та спорту, багато з яких теж використовуються на фронті - на 17 мільярдів російських рублів.
Так звані "мисливські" товари у "Поінтера" у 2022-2023 роках купували, зокрема, збройові компанії. Виробник гвинтівок Orsis та "Промтехнология" - на 55 мільйонів рублів. Магазин "Хант", яким володіють виробники гвинтівок Bespoke Gun - на 33 мільйони.
Московська компанія "Навігатор" від початку війни РФ проти України везла прицілів приблизно на 400 мільйонів рублів, у тому числі понад 2 тисяч від виробника Holosun (США-Китай). А всього товарів - на 4,5 мільярда рублів.
Видання зауважує, що ввезення прицілів та інших товарів для полювання до Росії відбувається завдяки паралельному імпорту - виробники, швидше за все, не знають, куди потрапляє їх товар. Зокрема "Поінтер" використовує посередників у Китаї, "Навігатор" - у Туреччині та Казахстані.
- Військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що у планах РФ на 2024 рік - 10 тис. нових некерованих реактивних снарядів С-8КЛ, з яких 5 тис. передаються у Крим.
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