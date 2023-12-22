Є більш загрозлива інформація: Defence Express про плани РФ щодо виробництва зброї на наступний рік

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо інформації про плани РФ з виробництва у наступному році 700 крилатих ракет різних типів та 215 тис. авіабомб, то мова йде не про замовлення, а про рознарядку боєприпасів по військових частинах у так званих повітряно-космічних силах РФ. І це стосується не всіх бойових частин і складів забезпечення, там йдеться про 19 позицій, які розподіляються по 14 військовим частинам, більшість з яких це склади зберігання", - роз'яснив головний редактор Defence Express.

За його словами, немає мови про 700 крилатих ракет, бо зазначено 125 ракет Х-101 і 404 керованих ракети різних типів, включно з протирадіолокаційними, також Х-59. Там навіть є ракети Х-29ТД, які мають обмежену дальність і не є крилатими. Але це не весь масив.

"Там є більш загрозлива інформація, яка стосується позиції відносно передачі 10 тис. нових некерованих реактивних снарядів С-8КЛ. Це новий тип, що використовується такими літаками як Су-25, штурмовиками, так і ударними вертольотами. Мова йде про касетний некерований реактивний снаряд у калібрі 80 мм, який є версією С-8. Він був продемонстрований лише у цьому році. Робота над ним завершилася у 2022 році. Було повідомлено про те, що є замовлення. Якраз значення С-8КЛ треба взяти до уваги через те, що з партії у 10 тис. передається 5 тис. у центр підготовки армійської авіації, а ще 5 тис. - у тимчасово окупований Крим, до Джанкоя, де розташована діюча бойова база РФ. Аспект у тому, що це касетний некерований реактивний снаряд, який випускається зі стандартних блоків типу Б-8. Його дальність не оголошена, значиться понад 4 км. Заявлена вага – 7,7 кг. При чому снаряд містить близько 20 окремих уламково-кумулятивних елементів", - зауважив військовий експерт.

Олег Катков пояснив, що використання ворогом таких снарядів має низьку точність, але з касетними некерованими снарядами досягається нівелювання малої точності за рахунок площі ураження. Також додав, що це нова розробка, яка тільки у цьому році була продемонстрована.