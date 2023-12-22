Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Є більш загрозлива інформація: Defence Express про плани РФ щодо виробництва зброї на наступний рік
Ексклюзив

Є більш загрозлива інформація: Defence Express про плани РФ щодо виробництва зброї на наступний рік

22 грудня, 2023 п'ятниця
17:14
Війна з Росією снаряди

Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence Express, зазначив, що у планах РФ на 2024 рік - 10 тис. нових некерованих реактивних снарядів С-8КЛ, з яких 5 тис. передаються у Крим

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо інформації про плани РФ з виробництва у наступному році 700 крилатих ракет різних типів та 215 тис. авіабомб, то мова йде не про замовлення, а про рознарядку боєприпасів по військових частинах у так званих повітряно-космічних силах РФ. І це стосується не всіх бойових частин і складів забезпечення, там йдеться про 19 позицій, які розподіляються по 14 військовим частинам, більшість з яких це склади зберігання", - роз'яснив головний редактор Defence Express.

За його словами, немає мови про 700 крилатих ракет, бо зазначено 125 ракет Х-101 і 404 керованих ракети різних типів, включно з протирадіолокаційними, також Х-59. Там навіть є ракети Х-29ТД, які мають обмежену дальність і не є крилатими. Але це не весь масив.

"Там є більш загрозлива інформація, яка стосується позиції відносно передачі 10 тис. нових некерованих реактивних снарядів С-8КЛ. Це новий тип, що використовується такими літаками як Су-25, штурмовиками, так і ударними вертольотами. Мова йде про касетний некерований реактивний снаряд у калібрі 80 мм, який є версією С-8. Він був продемонстрований лише у цьому році. Робота над ним завершилася у 2022 році. Було повідомлено про те, що є замовлення. Якраз значення С-8КЛ треба взяти до уваги через те, що з партії у 10 тис. передається 5 тис. у центр підготовки армійської авіації, а ще 5 тис. - у тимчасово окупований Крим, до Джанкоя, де розташована діюча бойова база РФ. Аспект у тому, що це касетний некерований реактивний снаряд, який випускається зі стандартних блоків типу Б-8. Його дальність не оголошена, значиться понад 4 км. Заявлена вага – 7,7 кг. При чому снаряд містить близько 20 окремих уламково-кумулятивних елементів", - зауважив військовий експерт.

Олег Катков пояснив, що використання ворогом таких снарядів має низьку точність, але з касетними некерованими снарядами досягається нівелювання малої точності за рахунок площі ураження. Також додав, що це нова розробка, яка тільки у цьому році була продемонстрована.

  • 14 грудня президент Росії Володимир Путін провів пресконференцію за підсумками року: він заявив, що цілі війни проти України залишилися незмінними
  • 17 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що після вступу до НАТО у Фінляндії можуть виникнути проблеми з РФ. Також він анонсував створення Ленінградського військового округу
  • 21 грудня Путін доручив міноборони провести осінній призов 2024 року з використанням єдиного реєстру військового обліку та електронних повісток
Росія
Крим
зброя
російська армія
ВПК
Читайте також:
Київ. 22.12.2023
22 грудня, 2023 п'ятниця
РФ атакувала Україну дронами, уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Києві. Хронологія подій
На фото: "Нічна варта" Рембрандта
21 грудня, 2023 четвер
На відомій картині Рембрандта виявили прихований шар, який розкрив таємницю десятиліття
21 грудня, 2023 четвер
DeepState: окупанти взяли під контроль промзону в Авдіївці
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.54
    Купівля 37.54
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.99
    Продаж 42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 грудня
17:29
грип
В Україні з жовтня на ГРВІ перехворіло 1,5 млн людей: вірус циркулює в 10 регіонах, - МОЗ
17:27
санкції проти РФ
Байден підписав указ про покарання іноземних фінустанов, які допомагають РФ обходити санкції
17:17
швидка в Одесі
В ОК "Південь" прокоментували відео із військовими, які силоміць саджають чоловіка у швидку в Одесі
17:12
З початку великої війни Німеччина надала понад 250 тис. тонн гуманітарки для українських музеїв
17:01
насилля
Канадські вчені знайшли зв'язок між дитячими травмами та хронічним болем у дорослому віці
16:59
Андрій Ярмоленко, збірна України
Євро-2024: стало відомо, де Україна зіграє фінал плей-офф відбору
16:46
Уряд скасував мито та ПДВ на безпілотники до 2025 року
16:42
На фото: Аlyona Аlyona, НКНКТ та elarm
Alyona Alyona випустила відому колядку "Ми вас вітаєм" у новому реп-звучанні
16:38
книжки
Випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч збільшився на 73%
16:36
Інфографіка
Збірна України, футзал
Рейтинг УЄФА: Україна ввійшла у топ-5 найкращих футзальних збірних Європи
16:29
Швейцарія
Швейцарія приєдналася до 12-го пакету санкцій ЄС проти Росії
16:29
база рф в Криму
У Криму партизани виявили базу зберігання інженерної та бойової техніки РФ, - "Атеш"
16:04
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Розваги на крові. Як давній друг Зеленського з Росії заробляє на війні й влаштував зятя та дочку до  "Слуг  Народу"
16:02
Оновлено
Су-34
Повітряні сили знищили 3 російські винищувачі Су-34 на південному напрямку
15:48
Nirvana
Суд відновив розгляд позову проти гурту Nirvana через малюка з обкладинки альбому Nevermind
15:44
Україна повернула тіла 66 загиблих захисників
Україна повернула тіла 66 загиблих воїнів
15:42
Ексклюзив
Карта. Бахмут_2012
На Бахмутському напрямку росіяни не мають особливих успіхів, більше тупцюють на місці, - речник Сухопутних військ Фітьо
15:32
Партнерський матеріал
Ключовий момент: ми – чемпіони світу!
15:25
На фото: Потап
Потап за кордоном випустив трек "Дощ" та розповів, як надихнувся історією українського військового
15:24
OPINION
Анастасія Саєнко, історикиня, стипендіатка Visegrad Fund, дослідниця кампанії Where Are Our People? громадської організації PR Army
Свято у ворога. Другий рік поспіль депортовані українські діти знаходяться у Росії
15:23
Ілюстративне фото
Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні винищувачів F-16, - Зеленський
15:22
Ван Ї
Китай погрожує продовжити військовий тиск на Філіппіни на тлі суперечки в Південнокитайському морі
15:13
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Повітряних силах прокоментували плани РФ наступного року виготовити 683 крилаті ракети та 215 тис. авіабомб
15:06
Єнс Столтенберг
Росія назавжди втратила Україну зі своєї сфери впливу, – Столтенберг
15:01
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
"Жест непохитної солідарності": Єврокомісія передасть Україні додаткові 500 електрогенераторів
14:50
Верховна Рада
Фракція "Батьківщини" заблокувала підписання законопроєкту про медичний канабіс
14:46
НБУ представив набір пам'ятних монет, присвячених "Щедрику"
14:39
Юрій Щиголь
Запобіжний захід ексголові Держспецзв’язку Щиголю залишили без змін
14:29
На фото: Ірина Білик
Ірина Білик переклала українською свій хіт "Сніг" початку 2000-х
14:12
Оновлено
діти, війна
На Херсонщині загарбники застрелили 8-класника на очах у родини. Прокуратура розпочала розслідування
14:09
МЗС
У МЗС відреагували на заяву Ердогана про те, що ЄС гальмуватиме вступ України: "Треба міряти фактами"
14:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:02
OPINION
Орест Сохар
Орбан мріє про лаври імператора
13:52
безпілотник, дрон
В аеропорту Калуги ввели план "Килим" нібито через атаку дронів
13:49
опалення
У більшості населених пунктів ТОТ Донеччини немає світла й опалення, – ЦНС
13:43
Поліція встановила особи росіян, які тримали на морозі, били й імітували розстріл цивільних під час окупації Київщини
13:40
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
На Житомирщині для посилення ППО створюють 54 мобільні вогневі групи, - голова ОВА
13:34
Друге Різдво у Львові
Невелике похолодання, опади та рвучкий вітер: прогноз на різдвяні вихідні від Наталки Діденко
13:15
Смартфон
Укренерго шукає технічні можливості сповіщати людей про дефіцит електроенергії
13:12
Ексклюзив
Молдова
"Готові допомогти виїхати всім охочим": ексміністр оборони Шалару про спрощення процедури отримання паспортів РФ для громадян Молдови
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV