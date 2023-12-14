Путін заявив про відсутність потреби у новій мобілізації у Росії
Президент Росії Володимир Путін у четвер, 14 грудня, заявив, що й Росії нібито немає потреби мобілізувати до лав армії нових чоловіків
Про це Путін заявив на пресконференції, передає російська пропагандистська агенція ТАСС.
За його словами, питання про мобілізацію у РФ чутливе. Путін зазначив, що у Росії вже було призвано 300 тисяч осіб, з яких 244 тисячі нібито перебувають на війні з Україною, яку російський президент називає "спеціальною військовою операцією".
"Після цього ми почали широку кампанію із залучення добровольців. Планували набрати 400 тисяч із невеликим. На вчорашній день набрали 486 тисяч. 1,5 тисячі щодня по всій країні приходить, потік не вичерпується. Навіщо нам мобілізація? У ній необхідності немає", - сказав він.
- Співробітник СБУ 2004-2015 років, військовий експерт Іван Ступак розповів, що російська влада має намір провести мобілізацію після того, як Володимир Путін знову стане президентом Росії у березні 2024 року.
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