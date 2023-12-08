Експерт Ступак: Росія готує мобілізацію після переобрання Путіна

Про це він розповів в етері Еспресо.

"До моменту мобілізації, навіть самі росіяни це визнають, що їх кинуть після березня, лишень Путіна оберуть і одразу буде мобілізація. Ми розуміємо, що до цього часу росіянам треба якось дострибати на одній ніжці, аби набрати людей на фронт та мобілізацію загальну не проводити. Когось пресують, на когось тиснуть у в'язницях, у колоніях. Були повідомлення, що у СІЗО набирають, бо там простіше, у людей немає вироку, не треба ні амністія, ні помилування", - пояснив експерт.

Ступак наголосив, що також ворог залучає боржників та банкрутів, аби ті могли віддати гроші.

"Тобто їм треба протриматися до березня, як вони вважають, до мобілізації, потім до кінця 2024 року. Вони думають, що на виборах у США переможе їхній кандидат", - підсумував співробітник СБУ 2004-2015 років.