Експерт Ступак: Росія готує мобілізацію після переобрання Путіна
Співробітник СБУ 2004-2015 рр, військовий експерт Іван Ступак розповів, що російська влада має намір провести мобілізацію після того, як Володимир Путін знову стане президентом Росії у березні 2024 року
Про це він розповів в етері Еспресо.
"До моменту мобілізації, навіть самі росіяни це визнають, що їх кинуть після березня, лишень Путіна оберуть і одразу буде мобілізація. Ми розуміємо, що до цього часу росіянам треба якось дострибати на одній ніжці, аби набрати людей на фронт та мобілізацію загальну не проводити. Когось пресують, на когось тиснуть у в'язницях, у колоніях. Були повідомлення, що у СІЗО набирають, бо там простіше, у людей немає вироку, не треба ні амністія, ні помилування", - пояснив експерт.
Ступак наголосив, що також ворог залучає боржників та банкрутів, аби ті могли віддати гроші.
"Тобто їм треба протриматися до березня, як вони вважають, до мобілізації, потім до кінця 2024 року. Вони думають, що на виборах у США переможе їхній кандидат", - підсумував співробітник СБУ 2004-2015 років.
- Крім того, Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради повідомив, що росіяни планують посилювати напрям мобілізаційної роботи серед місцевого населення тимчасово окупованих територій.
- Також голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що місцеві жителі очікують масової мобілізації після виборів президента РФ у 2024 році, а тому вже виїжджають із півострова.
- На тимчасово окупованих територіях росіяни відкривають псевдопатріотичні центри для мобілізації неповнолітніх.
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