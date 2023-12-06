Росіяни розпочали підготовку до мобілізації неповнолітніх жителів Луганська

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У тимчасово окупованому Луганську розпочне роботу російський центр спецпідготовки "Воин". За планом росіян, дітей віком від 14 років будуть направляти на військовий вишкіл. А від 16 років одразу готувати до мобілізації, що є грубим порушенням статті 51 Четвертої Женевської конвенції.

"Центр національного спротиву отримав доступ до списку всіх осіб залучених до розгортання таких центрів. І кожен з вас понесе відповідальність за скоєні злочини!", - йдеться в повідомленні.