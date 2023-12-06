Росіяни розпочали підготовку до мобілізації неповнолітніх жителів Луганська
На тимчасово окупованих територіях росіяни відкривають псевдопатріотичні центри для мобілізації неповнолітніх
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У тимчасово окупованому Луганську розпочне роботу російський центр спецпідготовки "Воин". За планом росіян, дітей віком від 14 років будуть направляти на військовий вишкіл. А від 16 років одразу готувати до мобілізації, що є грубим порушенням статті 51 Четвертої Женевської конвенції.
"Центр національного спротиву отримав доступ до списку всіх осіб залучених до розгортання таких центрів. І кожен з вас понесе відповідальність за скоєні злочини!", - йдеться в повідомленні.
- Станом на 4 грудня окупанти в Криму незаконно ув’язнили 190 осіб. Також окупанти поховали щонайменше 584 солдатів російської армії, з яких 456 із них, імовірно, були громадянами України.
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