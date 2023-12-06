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Незаконна мобілізація, мілітаризація дітей, репресії: у Зеленського розповіли про злочини окупантів у Криму

6 грудня, 2023 середа
01:54
Війна з Росією Окупанти, кримінал, росіяни

Станом на 4 грудня окупанти в Криму незаконно ув’язнили 190 осіб. Також окупанти поховали щонайменше 584 солдатів російської армії, з яких 456 із них, імовірно, були громадянами України

Про це повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

"Станом на 4 грудня в окупованому Криму вже відбулися поховання щонайменше 584 солдатів російської армії. 456 із них, ймовірно, були громадянами України. Кількість поховань може бути більшою, оскільки значна частина відбувається без висвітлення", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що окупанти в Криму незаконно ув’язнили 190 осіб, зокрема 29 – арештовані, з яких 21 це кримські татари. 143 – ув’язнені, з яких 102 кримські татари, а ще 18 – без статусу. Зі 190 осіб – 123 кримські татари.

Зазначається, що так звані "суді" на території тимчасово окупованого Криму склали 593 матеріалів за ст. 20.3.3 (громадські дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил РФ). З них у 517 випадках було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. Сукупний розмір застосованих штрафів вже складає щонайменше 16,3 млн російських рублів, які застосували щодо 501 особи.

Мілітаризація дітей

Севастопольське незаконне "добровільне товариство сприяння армії, авіації та флоту" отримало майже 6 млн рублів на підготовку дітей-операторів FPV. З них 2,5 млн – із так званого "фонду президентських грантів". За п'ять місяців окупанти планують підготувати понад 400 дітей-операторів безпілотників віком від 11 до 16 років на окупованих територіях Севастополя, Криму, Запорізької, Луганської та Донецької області, йдеться у повідомленні.

Так званий заступник директора "центру безпілотних літальних систем", що був створений на базі захопленого Таврійського університету, заявив, що "на базі університету ведеться підготовка операторів безпілотних дронів".

"Ворог відкрив "центру військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу у Луганську. Фінансування відкриття центру відбулось з федерального бюджету, що вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи Кремля", - йдеться у повідомленні Центру нацспротиву.

Таким чином, студенти "коледжу" з 14 років будуть піддаватись посиленій пропаганді й проходити підготовку до військової служби в армії РФ, пояснюють у Центрі й додають, що це є черговим актом порушення міжнародного права окупантами, які вербують підлітків на війну проти їх історичної Батьківщини.

"Центр національного спротиву закликає батьків на ТОТ приділяти більше увагу у патріотичному вихованню дітей й не допустити аби вони стали жертвами пропаганди та заручниками варварської політики Кремля", - закликають у Центрі.

Незаконні репресії

Незаконно засудженого першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла етапували до в'язниці Мінусинська Красноярського краю Росії, про що повідомила його дружина Левіза Джелял, яка вперше за майже 2 місяці отримала від нього листа.

Наглядачі в'язниці №1 у Димитровграді Ульянівської області насильно змусили кримського політв'язня Тимура Ялкабова, незаконно засудженого до 17 років позбавлення волі, голити голову. За словами дружини Аліє Муждабаєвої, після того, як Ялкабову поголили голову, його змусили помити її під холодною водою в раковині.

Політв'язень Олег Федоров, незаконно засуджений до 13 років колонії суворого режиму, повідомив про погіршення зору у в'язниці Єльця Липецької області. У нинішній пенітенціарній установі він перебуває вже два місяці.

Апеляційний суд у Власихі залишив чинним незаконний вирок так званого "південного окружного військового суду" Аметхану Абдулвапову. Кримського татарина незаконно засудили до 10,5 років у колонії суворого режиму.

У Москві суд незаконно залишив громадянку України Лєнію Умерову під вартою до 5 січня. Це вже третє продовження запобіжного заходу для неї. ФСБ підозрює Умерову нібито у "шпигунстві". 

Так званий "верховний суд Криму" незаконно засудив жителя Криму до 16 років позбавлення волі за нібито "держзраду", бо він начебто передавав українським спецслужбам секретні дані щодо співробітників окупаційних силовиків. Також йому незаконно встановлено додаткове покарання у вигляді обмеження волі на рік та штраф в розмірі 300 тис. рублів.

Незаконно засудженого до п’яти років ув’язнення у справі кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджихана Руслана Абдурахманова етапували у виправну колонію №5 у російському місті Мічурінськ Тамбовської області. Наразі Руслан Абдурахманов вже мінімум тиждень насильно утримується у карцері. Формального пояснення приводу не повідомили.

Окупанти заявили про затримання в Криму чоловіка, якого підозрюють у нібито "скоєнні шпигунства". Чоловік начебто за завданням українських спецслужб відстежував пересування підрозділів окупаційних військ, а також збирав дані про систему інженерних споруд та загороджень, призначених для оборони півострова. Ім'я затриманого не називається.

Окупаційні силовики провели незаконний обшук у будинку голови мусульманської релігійної громади "Алушта" Абдула Гафарова. 

Адміністрація російської колонії не дає кримському політв'язню Івану Яцкіну можливості отримувати та надсилати листи. За словами адвоката, листи, які Яцкіну надсилають, йому не передають, а від нього листи не приймають. Те ж саме відбувається з реалізацією права на телефонні дзвінки близьким. При цьому на запити дружини політв'язня в колонії відповідають, що він сам не хоче ні з ким спілкуватися. Як зазначає адвокат, раніше Яцкіну заборонили передавати ліки, вимагаючи, щоб близькі особисто приїжджали та віддавали в руки начальнику медсанчастини всі медикаменти.

  • Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що місцеві жителі очікують масової мобілізації після виборів президента РФ у 2024 році, а тому вже виїжджають із півострова.
Україна
Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
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