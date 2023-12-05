Чоловіки залишають Крим в очікуванні масової мобілізації після "виборів" президента РФ, - Чубаров
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що місцеві жителі очікують масової мобілізації після виборів президента РФ у 2024 році, а тому вже виїжджають із півострова
Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.
"Зараз окупанти намагаються відновити недостачу військовослужбовців приваблюють грошима", - заявив Чубаров.
За його словами, окупаційні адміністрації Криму зобов’язані псевдоурядом додатково виплачувати певні суми кожному контрактнику: "Таким чином вони поки, уникають масової мобілізації".
Водночас, як сказав очільник Меджлісу кримськотатарського народу, місцеві жителі очікують виборів президента Росії у березні 2024 року.
"Усі чомусь переконані, про це говорять і експерти, що тоді по всій території Росії та в першу чергу на тимчасово окупованих територіях України буде проводитися масова мобілізація. Це дуже стійке переконання людей і тому це впливає на те, що знову потягнулися люди з Криму, вони покидають півострів", - підсумував Чубаров.
- Крім того, Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради повідомив, що росіяни планують посилювати напрямок мобілізаційної роботи серед місцевого населення тимчасово окупованих територій/
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