Чоловіки залишають Крим в очікуванні масової мобілізації після "виборів" президента РФ, - Чубаров

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Зараз окупанти намагаються відновити недостачу військовослужбовців приваблюють грошима", - заявив Чубаров.

За його словами, окупаційні адміністрації Криму зобов’язані псевдоурядом додатково виплачувати певні суми кожному контрактнику: "Таким чином вони поки, уникають масової мобілізації".

Водночас, як сказав очільник Меджлісу кримськотатарського народу, місцеві жителі очікують виборів президента Росії у березні 2024 року.

"Усі чомусь переконані, про це говорять і експерти, що тоді по всій території Росії та в першу чергу на тимчасово окупованих територіях України буде проводитися масова мобілізація. Це дуже стійке переконання людей і тому це впливає на те, що знову потягнулися люди з Криму, вони покидають півострів", - підсумував Чубаров.