В Маріуполі окупанти планують посилювати мобілізацію серед місцевого населення, - депутат міськради Забавін
Дмитро Забавін, депутат Маріупольської міської ради повідомив, що росіяни планують посилювати напрямок мобілізаційної роботи серед місцевого населення тимчасово окупованих територій
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
За його словами, збільшення військової техніки на вулицях Маріуполя це продовження так званого перманентного стану, в яку місто перебуває з початку російської окупації.
"Зараз триває чергова ротація окупантів. Вони планують посилювати напрямок мобілізаційної роботи місцевих. Відповідно, в росіян там зберігаються певні логістичні проблеми, на щастя", - зазначив Забавін.
Напрямок з Ростову через Новоазовськ і Маріуполь окупанти використовують усіма можливими методами, каже депутат.
"Маріупольці повідомляли про те, що були певні черги стосовно так званого цивільного транспорту, яким завозять продукти харчування. В чергах пропускали лише палену горілку та цигарки", - додав він.
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Уночі суботи, 18 листопада, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині помітили понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою РФ, які окупанти перекинули в напрямку Бердянська Запорізької області.
- Станом на 19 жовтня, за словами мера Маріуполя Андрющенка, у росіян були вичерпані резерви живої сили, а рух живої сили та техніки сповільнився.
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