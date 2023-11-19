В Маріуполі окупанти планують посилювати мобілізацію серед місцевого населення, - депутат міськради Забавін

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, збільшення військової техніки на вулицях Маріуполя це продовження так званого перманентного стану, в яку місто перебуває з початку російської окупації.

"Зараз триває чергова ротація окупантів. Вони планують посилювати напрямок мобілізаційної роботи місцевих. Відповідно, в росіян там зберігаються певні логістичні проблеми, на щастя", - зазначив Забавін.

Напрямок з Ростову через Новоазовськ і Маріуполь окупанти використовують усіма можливими методами, каже депутат.

"Маріупольці повідомляли про те, що були певні черги стосовно так званого цивільного транспорту, яким завозять продукти харчування. В чергах пропускали лише палену горілку та цигарки", - додав він.