Рух живої сили та техніки сповільнився: радник мера Маріуполя про резерви РФ
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що на даний час у росіян вичерпані резерви живої сили
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Останніми днями рух живої сили та техніки окупантів сповільнився. До наступу на Авдіївку рух відбувався з Бердянського напрямку на північ Донеччини, зараз його нема. Немає й активного руху з території Росії через Маріуполь на Запорізький напрямок, тобто у напрямок Бердянську. Частину резервів окупанти зняли з Маріупольського району й перекинули в район Авдіївки. Зараз ці місця вільні, таке було тільки перед початком російського наступу на Бахмут", - зауважив Андрющенко.
Радник міського голови Маріуполя також додав, що спостерігаючи за Маріуполем, можна сказати, що на даний час резерви живої сили у росіян вичерпані.
"Це свідчить про те, що загарбники мають великі втрати і в них немає резервів. Окупанти не очікували на таку кількість втрат під Авдіївкою, і не можуть швидко поновити резерви", - підкреслив Андрющенко.
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