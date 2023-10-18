Ракети ATACMS прискорять контрнаступ, - ОК "Південь"

Про це речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform.

За словами Гуменюк, знищення потужностей російських терористів в глибоких тилах, є одним з головних чинників, який дозволить Силам оборони активніше просуватися вперед.

"Розуміючи, що ворог останнім часом активізував авіацію зокрема, було ясно, що потрібно атакувати ті напрямки, які забезпечують ті його потужності. Так і сталося, і результат очевидний", - зауважили в ОК "Південь".

Наталія Гуменюк пояснила, що кожна така ракета - це можливість знищити ворога, і вона має бути реалізована військовими максимально ефективно.

"Скільки б їх (ракет - ред.) не було, всі вони будуть спрямовані за адресою", - каже речниця ОК "Південь".

ATACMS уже в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.

Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS. Президент України Володимир Зеленський заявив про застосування їх проти російських військ, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував, як українські захисники їх використовували на полі бою.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від США близько 20 далекобійних ракет ATACMS. Проте Сили оборони не можуть використовувати їх для ударів по території Росії.

Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.