Окупанти почали готуватися до оборони Маріуполя, - рух Атеш

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Вказано, що агенти руху помітили, що окупанти перевозять містом укріплення "зуби дракона". Їх перекидають на будівництво нових оборонних ліній на північний захід від Маріуполя.

"Окупанти так сильно "впевнені" в тому, що контрнаступ України провалився, що похапцем будують все нові оборонні споруди. Але вони їм не допоможуть - оборона окупантів буде прорвана!", - наголосили у русі.