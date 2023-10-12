Окупанти почали готуватися до оборони Маріуполя, - рух Атеш
Партизани руху "Атеш" зафіксували, що російська армія розпочала підготовку до оборони тимчасово окупованого Маріуполя
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Вказано, що агенти руху помітили, що окупанти перевозять містом укріплення "зуби дракона". Їх перекидають на будівництво нових оборонних ліній на північний захід від Маріуполя.
"Окупанти так сильно "впевнені" в тому, що контрнаступ України провалився, що похапцем будують все нові оборонні споруди. Але вони їм не допоможуть - оборона окупантів буде прорвана!", - наголосили у русі.
- 9 жовтня у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували прибуття близько 5 тисяч російських резервістів з двома гарматами на шевронах. За словами радника мера міста, останнє подібне введення нових резервів фіксували пів року тому - у квітні.
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