Уперше за пів року окупанти перекинули до Маріуполя близько 5 тис. резервістів, - Андрющенко

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах - дві гармати. За твердженням джерел навіть форма в стані "жодного разу не пралась", - написав Андрющенко у телеграм.

Загалом мова йде про кількість до 5 тисяч. За словами радника мера міста, останнє подібне введення нових резервів фіксували пів року тому - у квітні.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм

Росіяни поглиблюють порт тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби він міг приймати великі вантажні судна. Є дві версії того, навіщо загарбники це роблятьКрім того, як зазначив Андрющенко, посилені переміщення систем ППО в Маріуполі та навколо міста проводяться вже без дотримання глобальних заходів безпеки.

"Вздовж узбережжя від села Мелекіно в напрям Бердянська фіксуємо додаткове розгортання систем зв’язку", - додав він.

Фото: Петро Андрющенко / телеграм