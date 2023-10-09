Уперше за пів року окупанти перекинули до Маріуполя близько 5 тис. резервістів, - Андрющенко
У понеділок, 9 жовтня, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зафіксували прибуття близько 5 тисяч російських резервістів з двома гарматами на шевронах
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Черговий резерв живої сили переведено в Маріуполь та район. Зафіксовано прибуття новосформованих та/або новонабраних російських підрозділів. На шевронах - дві гармати. За твердженням джерел навіть форма в стані "жодного разу не пралась", - написав Андрющенко у телеграм.
Загалом мова йде про кількість до 5 тисяч. За словами радника мера міста, останнє подібне введення нових резервів фіксували пів року тому - у квітні.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
Росіяни поглиблюють порт тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби він міг приймати великі вантажні судна. Є дві версії того, навіщо загарбники це роблятьКрім того, як зазначив Андрющенко, посилені переміщення систем ППО в Маріуполі та навколо міста проводяться вже без дотримання глобальних заходів безпеки.
"Вздовж узбережжя від села Мелекіно в напрям Бердянська фіксуємо додаткове розгортання систем зв’язку", - додав він.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
- Нині окупанти переривають узбережжя Азовського моря, перетворюючи його на лінію оборони, і встановлюють по периметру ППО.
- Напередодні Андрющенко також заявив, що існує дві версії того, навіщо загарбники поглиблюють порт тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби він міг приймати великі вантажні судна. Зокрема, зазначалося, що окупанти планують створити там великий логістичний хаб.
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