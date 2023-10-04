Окупанти поглиблюють порт Маріуполя: Андрющенко пояснив, для чого

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, окупанти планують створити великий логістичний хаб. Зараз у порту окупованого Маріуполя працює землесосний снаряд – це спеціальне судно технічного флоту, що займається днопоглибленням. У результаті в порт міста можуть почати заходити великі судна.

"І найгірше в цій ситуації, знову повертаючись до залізниці й до цього кола навколо Азовського моря: залізнична колія, яку вони єднають, оця гілка – вона ж починається у Маріуполі у порту. Тобто фактично можна зрозуміти, який великий логістичний хаб від того стає. Тобто ми маємо море, ми маємо залізницю, яка може запрацювати найближчим часом. Якщо їх не зупинити зараз якимось ефективним шляхом, то щонайменше навесні ми це побачимо", – заявив Андрющенко.

Він зазначив, що за 30 морських миль від Маріуполя є порт у Єйську, звідки ходять великі вантажні кораблі. Також є порти в Ростові-на-Дону, окупованих Керчі та Севастополі. Таким чином росіяни зможуть доставляти вантажі протягом одного світлового дня, включно з усіма завантаженнями й розвантаженнями, наголосив Андрющенко.