Два поверхи під землю: у Бердянській райраді розповіли, як окупанти переривають узбережжя Азовського моря
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов зазначив, що створюючи лінію оборони, загарбники переривають узбережжя Азовського моря
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Окупанти кажуть, що в них все нормально на передових позиціях, але біля Азовського моря риється й переривається усе, що тільки можна. Мова йде про укріплення, які мають два поверхи вниз, під землю. Відстань між Бердянськом і Маріуполем сьогодні виглядає так, що це вже не тилова територія для окупантів", - підкреслив Дудукалов.
За його словами, у Бердянську розташовані ворожі командні пункти.
"Загарбники перекопали Бердянський аеропорт з усіх боків, усі міста, усі дороги й розв'язки. Тому що росіяни розуміють, що це все перейде в лінію оборони. Своєю ППО окупанти закрили практично все узбережжя, особливо Бердянськ. Тому що там розташовано командні пункти. Окупанти планують зустрічати ЗСУ вже там", - припустив Дудукалов.
- У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області російські солдати проводять рейди по гаражах місцевих жителів, нібито для пошуку партизан.
- Партизани на тимчасово окупованих територіях продовжують боротися з російськими загарбниками, надаючи Силам оборони важливу інформацію про ворога, проте РФ намагається протидіяти.
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