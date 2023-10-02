Нові відеокамери й РЕБ: окупанти намагаються завадити підпіллю передавати дані Силам оборони
Партизани на тимчасово окупованих територіях продовжують боротися з російськими загарбниками, надаючи Силам оборони важливу інформацію про ворога, проте РФ намагається протидіяти
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Росіяни посилюють контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованих містах", - йдеться в заяві.
Сили оборони отримують регулярні повідомлення від підпільників про рухи та місця розташування російських військ на територіях, які тимчасово захоплені. Завдяки інформації від партизанів, вони можуть завдавати ударів по ворогу та прискорювати визволення України.
Повідомляється, що рашисти роблять все можливе, щоб завадити місцевому руху спротиву передавати інформацію з тимчасово окупованих міст. Зокрема у Мелітополі та Бердянську Запорізької області росіяни не припиняють встановлювати нові камери та прослуховувати мобільний зв’язок через нові вежі. Крім того, активно працюють ворожі системи радіоелектронної боротьби.
Центр нацспротиву висловлює подяку населенню за цінну інформацію про російських загарбників. Разом з тим наголошує, що потрібно дбати про свою безпеку під час передачі інформації Силам оборони та дотримуватися основних правил.
- Росія посилює пошук партизанів і проукраїнських жителів на тимчасово окупованих територіях. Для цього окупаційна адміністрація залучає велику кількість місцевих колаборантів та лояльних до ворога мешканців.
- У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області російські солдати проводять рейди по гаражах місцевих жителів, нібито для пошуку партизан.
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