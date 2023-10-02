Нові відеокамери й РЕБ: окупанти намагаються завадити підпіллю передавати дані Силам оборони

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни посилюють контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованих містах", - йдеться в заяві.

Сили оборони отримують регулярні повідомлення від підпільників про рухи та місця розташування російських військ на територіях, які тимчасово захоплені. Завдяки інформації від партизанів, вони можуть завдавати ударів по ворогу та прискорювати визволення України.

Повідомляється, що рашисти роблять все можливе, щоб завадити місцевому руху спротиву передавати інформацію з тимчасово окупованих міст. Зокрема у Мелітополі та Бердянську Запорізької області росіяни не припиняють встановлювати нові камери та прослуховувати мобільний зв’язок через нові вежі. Крім того, активно працюють ворожі системи радіоелектронної боротьби.

Центр нацспротиву висловлює подяку населенню за цінну інформацію про російських загарбників. Разом з тим наголошує, що потрібно дбати про свою безпеку під час передачі інформації Силам оборони та дотримуватися основних правил.