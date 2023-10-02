Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Нові відеокамери й РЕБ: окупанти намагаються завадити підпіллю передавати дані Силам оборони

Нові відеокамери й РЕБ: окупанти намагаються завадити підпіллю передавати дані Силам оборони

2 жовтня, 2023 понедiлок
13:02
Війна з Росією Центр національного спротиву

Партизани на тимчасово окупованих територіях продовжують боротися з російськими загарбниками, надаючи Силам оборони важливу інформацію про ворога, проте РФ намагається протидіяти

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни посилюють контрдиверсійні заходи в тимчасово окупованих містах", - йдеться в заяві.

Сили оборони отримують регулярні повідомлення від підпільників про рухи та місця розташування російських військ на територіях, які тимчасово захоплені. Завдяки інформації від партизанів, вони можуть завдавати ударів по ворогу та прискорювати визволення України.

Повідомляється, що рашисти роблять все можливе, щоб завадити місцевому руху спротиву передавати інформацію з тимчасово окупованих міст. Зокрема у Мелітополі та Бердянську Запорізької області росіяни не припиняють встановлювати нові камери та прослуховувати мобільний зв’язок через нові вежі. Крім того, активно працюють ворожі системи радіоелектронної боротьби.

Центр нацспротиву висловлює подяку населенню за цінну інформацію про російських загарбників. Разом з тим наголошує, що потрібно дбати про свою безпеку під час передачі інформації Силам оборони та дотримуватися основних правил.

  • Росія посилює пошук партизанів і проукраїнських жителів на тимчасово окупованих територіях. Для цього окупаційна адміністрація залучає велику кількість місцевих колаборантів та лояльних до ворога мешканців.
  • У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області російські солдати проводять рейди по гаражах місцевих жителів, нібито для пошуку партизан.  
Мелітополь
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
обстріл, ППО
1 жовтня, 2023 неділя
Повітряні сили вночі знищили 16 із 30 ворожих "шахедів"
Джо Байден
2 жовтня, 2023 понедiлок
Байден закликав республіканців підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні
30 вересня, 2023 субота
Настільки позитивний ефект, що США побоюються ескалації: ізраїльський воєнний експерт про ATACMS
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.39
    Купівля 37.39
    Продаж 38.09
  • EUR
    Купівля 39.87
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 жовтня
14:05
психологічна допомога
В Україні лише кожен 50-й випадок психічних розладів є діагностованим, - МОЗ
14:05
Майдан Незалежності
У вересні в Києві зафіксували три температурні рекорди
14:05
Оновлено
Ілон Маск
Маск опублікував мем із Зеленським щодо військової допомоги. В Україні відреагували
13:42
Дональд Трамп
У США стартує судовий процес у справі звинувачення Трампа в шахрайстві
13:40
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Євросоюз скоро розшириться від Лісабона до Луганська, - очільниця МЗС Німеччини
13:34
Падіння шляхопроводу на Шулявці в Києві: прокуратура розслідує порушення правил безпеки під час реконструкції
13:30
На фото: Андрій Верес
Помер народний артист України Андрій Верес
13:22
Нобелівська премія
За розробку вакцини проти COVID-19: Нобелівський комітет оголосив лауреатів премії з фізіології та медицини
12:55
багатоповерхівка
У Києві з 24 поверху впали дівчина і хлопець, вони загинули на місці
12:41
Ексклюзив
Ілля Несходовський
"Це неправда": економіст Несходовський розвіяв чутки щодо вимоги МВФ ліквідувати ФОПи в Україні
12:31
Огляд
Польща
Вибори у Польщі: чого очікувати Україні
12:26
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Ігнат спрогнозував збільшення кількості дронових атак по Україні й зменшення ракетних
12:25
Бен Воллес
"Цю війну можна виграти": Воллес розповів, що може врятувати Путіна й чому Україна має посилити мобілізацію
12:25
Допомагав росіянам встановлювати міни на Харківщині: СБУ затримала рецидивіста
12:20
Нафта
Вартість нафти Brent знизилася до $92,3 за барель після стрибків попереднього тижня
11:58
відключення електроенергії
В Україні знеструмлено понад 400 населених пунктів у 7 областях: ситуація в енергосистемі
11:52
Румунія
Російські атаки на південні порти біля кордонів Румунії - це воєнні злочини, - очільниця МЗС Одобеску
11:40
Оновлено
Росія атакувала Херсонщину: поранено 8 людей, серед них - діти
11:29
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
"Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась": Кулеба про відсутність рішення Конгресу щодо допомоги Україні
11:00
Хотів вступити до школи "Армії дронів": у Києві СБУ затримала агента ФСБ
10:41
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС
У Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС - перша за межами Євросоюзу
10:39
російські автомобільні номери
Болгарія заборонить в'їзд легкових автомобілів з російськими номерами: рішення мають ухвалити до кінця доби
10:37
Авіазавод у Смоленську
У Смоленську внаслідок атаки дронів порушено процес виробництва ракет Х-59, – розвідка
10:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Київ применшує відсутність допомоги США, Захід стурбований перемогою симпатика Кремля в Словаччині, Британія не відправлятиме військових в Україну. Акценти світових ЗМІ 2 жовтня
10:20
Сенат США
У Сенат США внесли законопроєкт, який забороняє безпекову допомогу Азербайджану
10:15
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець розказав, що вплине на зміни динамічного паритету на полі бою
10:13
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
У Харкові пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами С-300 з Бєлгорода
10:04
OPINION
Віталій Портников
Допомога США Україні: російсько-українська війна стає не просто темою американської політики, а й передвиборчим сюжетом. Колонка Віталія Портникова
09:51
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Це не розвідка, а спрямовані удари": у Повітряних силах прокоментували нічну атаку РФ
09:36
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:34
Ексзаступник начальника податкової Києва Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів
09:15
Ексклюзив
Маріупольський порт
Окупанти завозять бетонні конструкції у порт Маріуполя, - Андрющенко
08:57
збитий "Шахед"
Повітряні сили за ніч знищили 4 із 7 російських "шахедів"
08:49
Чорноморський флот РФ
Більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка
08:39
Ексклюзив
"Вони погарячкували, могли розібратися без погроз зброї": депутат райради про інцидент з бійцями спецпідрозділу на блокпості поліції у Харкові
08:30
Тайсон Ф'юрі
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
08:22
Церква у Мексиці
У Мексиці обвалився дах церкви під час служби: 7 людей загинуло, понад 20 - під завалами
08:09
Інфографіка
на фото: ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 15 танків, 48 артсистем та 510 російських військових, - Генштаб
07:45
На фото: система ППО
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: збито 3 безпілотники
07:34
військовий, Естонія
На війні в Україні загинув доброволець з Естонії, – ЗМІ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV