Росія посилює пошук партизанів і проукраїнських жителів на тимчасово окупованих територіях
Для пошуку партизанів росіяни залучають велику кількість місцевих колаборантів на тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Запроваджена система збору інформації за допомогою "доносів" та "інформування про підозрілі дії чи висловлювання", яка систематизується співробітниками російських спецслужб та надалі використовується для посилення адміністративно-поліцейських умов", - пише ЦНС.
Окупаційна адміністрація залучає велику кількість місцевих колаборантів та лояльних до ворога мешканців, які шукають партизан і проукраїнських жителів.
- 29 липня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку так звана адміністрація міста планує перерозподілити торговельні об’єкти та промислові площі, які вцілили.
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