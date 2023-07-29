Росія посилює пошук партизанів і проукраїнських жителів на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Запроваджена система збору інформації за допомогою "доносів" та "інформування про підозрілі дії чи висловлювання", яка систематизується співробітниками російських спецслужб та надалі використовується для посилення адміністративно-поліцейських умов", - пише ЦНС.

Окупаційна адміністрація залучає велику кількість місцевих колаборантів та лояльних до ворога мешканців, які шукають партизан і проукраїнських жителів.