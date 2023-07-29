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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У окупованому Сєвєродонецьку росіяни хочуть перерозподілити торговельні об’єкти та промислові площі, - ОВА

У окупованому Сєвєродонецьку росіяни хочуть перерозподілити торговельні об’єкти та промислові площі, - ОВА

29 липня, 2023 субота
09:43
Війна з Росією окупанти в Криму

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку так звана адміністрація міста планує перерозподілити торговельні об’єкти та промислові площі, які вцілили

Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Окупаційна адміністрація Сєвєродонецька хоче перерозподілити торговельні об’єкти та промислові площі, які вцілили в місті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники вимагають від підприємців підтвердити право власності на кожну будівлю до 1 вересня 2023 року. Якщо вони відмовляться, то ця нерухомість буде експропрійована.

Також повідомляється, що росіяни посилили заходи безпеки на Новопсковщині. Проводять там рейди, обшуки, перевіряють та забирають телефони, якщо знаходять в них щось підозріле. А також переписують прізвища власників будинків та їхні номери телефонів.

  • Російські окупанти протягом останніх двох діб намагалися активно наступати біля Кремінної Луганської області, однак вони не досягли значних успіхів.
Суспільство
Україна
Росія
Луганщина
тероризм
окуповані території
окупанти
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