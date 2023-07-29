Про це повідомляє Луганська ОВА.

"Окупаційна адміністрація Сєвєродонецька хоче перерозподілити торговельні об’єкти та промислові площі, які вцілили в місті", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники вимагають від підприємців підтвердити право власності на кожну будівлю до 1 вересня 2023 року. Якщо вони відмовляться, то ця нерухомість буде експропрійована.

Також повідомляється, що росіяни посилили заходи безпеки на Новопсковщині. Проводять там рейди, обшуки, перевіряють та забирають телефони, якщо знаходять в них щось підозріле. А також переписують прізвища власників будинків та їхні номери телефонів.