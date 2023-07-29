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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти намагаються активно наступати біля Кремінної на Луганщині, але успіхів не мають, - британська розвідка

29 липня, 2023 субота
09:29
Війна з Росією ЗСУ

Російські окупанти протягом останніх двох діб намагалися активно наступати біля Кремінної Луганської області, однак вони не досягли значних успіхів

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Упродовж останніх 48 годин було зафіксовано збільшення бойових дій на двох напрямках на півдні України.

Біля Оріхова на Запоріжжі бої активізувалися навколо села Роботине. Водночас на відстані 80 кілометрів на схід українські війська здобули перемогу над російськими окупантами й звільнили село Старомайорське.

"На півночі інші підрозділи десантно-штурмових військ Росії продовжують наступальні операції у лісі Серебрянськ на заході від Кремінної, але не досягли значних перемог на землі", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

А міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Згодом, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сили оборони відвоювали половину територій, яку Росія окупувала з початку повномасштабного вторгнення.

На Бахмутському напрямку Сили оборони 25 липня вибили росіян з позицій біля Андріївки, на напрямку Старомайорського – мали успіх і закріплювались на досягнутих позиціях. ЗСУ стримували наступ росіян в районі Мар’їнки, а на інших напрямках відбивали атаки противника.

Наступного дня у Генштабі повідомили, що Сили оборони продовжують наступати на трьох напрямках. Натомість російські окупанти намагались повернути втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. Тоді заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола Бахмута. Жорсткі бої тривали в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

Американські офіційні особи заявили 26 липня, що в Україні сказали їм, що армія зараз бере участь у головному напрямі контрнаступу, перекидаючи більше військ і техніки на найзахідніший із трьох фронтів, поблизу Запоріжжя. Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни (ISW) казали, що наші воїни запустили механізовану контрнаступальну операцію в Запорізької області та, ймовірно, прорвали ворожі позиції оборони поблизу Оріхова.

27 липня ЗСУ на Куп'янському напрямку відбили декілька ворожих штурмів без втрати позицій, а на Бахмутському напрямку наші воїни поступово рухались вперед. Бої несли доволі жорсткий характер. Ворог вів інтенсивний вогонь. Генштаб повідомляв, що Сили оборони ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Цього ж дня стало відомо, що українські воїни звільнили село Старомайорське на Донеччині.

28 липня зазначалося, що на Лиманському та Куп'янському напрямках ЗСУ щодня відбивають численні штурми, жодної позиції не втрачено.

Збройні Сили України 28 липня проводили контрнаступальні операції щонайменше на 3 ділянках фронту і просунулися вперед під Бахмутом.

Україна
російська армія
Луганщина
ЗСУ
окуповані території
Запорізька область
Велика Британiя
Контрнаступ ЗСУ
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