Окупанти у Мелітополі продовжують грабувати гаражі нібито для пошуку партизан
У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області російські солдати проводять рейди по гаражах місцевих жителів, нібито для пошуку партизан
Про це інформує Центр національного спротиву.
Повідомляється, що ворог відчиняв двері гаражів у одному з кооперативів міста, незалежно від того, чи виїхав з регіону господар гаража, чи ні.
Російські окупанти не пояснювали причини так званих обшуків, а також не дотримувалися "правового поля".
Після нібито слідчих дій гаражі залишилися без приладдя та металу, оскільки це майно рашисти вивозили на брухт.
"По факту окупанти займались улюбленою справою – мародерством", – наголошують у Спротиві.
Також ворог продовжує грабувати суднобудівний завод "Море" у тимчасово захопленій Феодосії в Криму. З 2014 року з підприємства звільнилося 60% працівників, а більшість майна списано окупаційним керівництвом.
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