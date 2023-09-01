Окупанти у Мелітополі продовжують грабувати гаражі нібито для пошуку партизан

Про це інформує Центр національного спротиву.

Повідомляється, що ворог відчиняв двері гаражів у одному з кооперативів міста, незалежно від того, чи виїхав з регіону господар гаража, чи ні.

Російські окупанти не пояснювали причини так званих обшуків, а також не дотримувалися "правового поля".

Після нібито слідчих дій гаражі залишилися без приладдя та металу, оскільки це майно рашисти вивозили на брухт.

"По факту окупанти займались улюбленою справою – мародерством", – наголошують у Спротиві.

Також ворог продовжує грабувати суднобудівний завод "Море" у тимчасово захопленій Феодосії в Криму. З 2014 року з підприємства звільнилося 60% працівників, а більшість майна списано окупаційним керівництвом.