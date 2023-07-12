Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські окупаційні адміністрації дістались до фондів музеїв шкіл, й почали вилучати звідти експонати стосовно історії України.

"Так, офіційно це подається як "громадський моніторинг шкільних музеїв", який нібито виконують активісти путінської партії "Єдина Росія", разом з "небайдужими школярами". Проте насправді перевірку здійснюють колаборанти з окупаційних адміністрацій під наглядом співробітника ФСБ", - йдеться у повідомленні.

За словами ЦНС, головним завданням окупантів є вилучати українську символіку, літературу, якщо така досі залишилась, й створювати новий музей. Наприклад на честь уродженця краю, який воював в другій світовій, або служив в НКВС чи був ідейним комуністичним діячем.

"Тобто, по суті окупанти уніфіковують усі шкільні музеї ТОТ півдня, аби ті нічим не відрізнялася від умовного музею школи десь у Барнаулі. Таким чином це є елемент як пропаганди серед дітей, так й ще один метод знищення української ідентичності в регіоні", - зазначають у повідомленні.