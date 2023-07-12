На окупованій Херсонщині росіяни відбирають у місцевих SIM-карти українських операторів, з деяких - поширюють пропаганду
У тимчасово окупованій Великій Лепетисі Херсонської області росіяни відбирають у місцевих жителів українські SIM-карти, з деяких вони розсилають пропагандистські повідомлення
Про це 12 липня інформує Генштаб ЗСУ.
"У населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області російські окупанти намагаються зменшити кількість абонентів українських операторів зв’язку. Фіксується багато випадків вилучення російськими терористами SIM-карт українських операторів у місцевого населення", - йдеться у повідомленні.
Окупанти або знищують SIM-карти у присутності власника, або забирають собі, щоб мати доступ до мобільного інтернету. За даними Генштабу, росіяни також поширюють з вилучених номерів пропаганду у відкритих групах під виглядом місцевих.
- Також у тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині росіяни погрожують місцевим депортацією до Сибіру в разі відсутності паспорта РФ. Там посилили репресії проти українців.
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