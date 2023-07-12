Про це 12 липня інформує Генштаб ЗСУ.

"У населеному пункті Велика Лепетиха Херсонської області російські окупанти намагаються зменшити кількість абонентів українських операторів зв’язку. Фіксується багато випадків вилучення російськими терористами SIM-карт українських операторів у місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Окупанти або знищують SIM-карти у присутності власника, або забирають собі, щоб мати доступ до мобільного інтернету. За даними Генштабу, росіяни також поширюють з вилучених номерів пропаганду у відкритих групах під виглядом місцевих.