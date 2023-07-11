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Війна з Росією: хроніка
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Окупанти на Херсонщині погрожують місцевим депортацією до Сибіру, — Генштаб

11 липня, 2023 вiвторок
20:05
Війна з Росією окупанти в Мелітополі

У тимчасово окупованому Генічеську росіяни посилили репресії проти місцевих, а також погрожують депортацією до Сибіру в разі відсутності паспорта РФ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 11 липня.

За наявною інформацією, потрапити “на підвал” у Генічеську стало в рази легше, оскільки місцеві колаборанти, бажаючи вислужитись перед РОВ, постійно здійснюють наклепи на громадян, проводять безпідставні перевірки.

"Також окупанти погрожують місцевому населенню, що у разі відсутності паспорта РФ, громадян примусово депортують до Сибіру та конфіскують все майно", - додає Генштаб.

Авіація ЗСУ за день завдала 14 ударів по районах скупчення особового складу

Ще три авіаудари прийшлися по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони та одну станцію РЕБ противника.

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Наша ППО знищила 26 ударних "шахедів" та 2 розвідувальних безпілотники типу "Zala". Також, ворог завдав 54 авіаударів та здійснив 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждала цивільна інфраструктура, поранено людей.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському,  Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Волфиного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли більш як 15 населених пунктів. Зокрема це Карповичі Чернігівської області; Ромашкове Сумської області та Стрілеча, Ветеринарне і Сотницький Козачок на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.  Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Кам’янка,  Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське,  Верхньокам'янське і Веселе Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах  Авдіївки, Первомайського та Невельського. Ворог завдав авіаційного удару в районі міста Авдіївка. У той же час, окупанти здійснили артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Бердичі та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районах населених пунктів Побєда, Новомихайлівка та Мар’їнка. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Мар’їнка та Єлизаветівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів біля Одрадного та Макарівки. Обстріляв населені пункти Вугледар, Благодатне, Велика Новосілка, Водяне та Золота Нива Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Мала Токмачка Запорізької області та Золота Балка Херсонської області.  Здійснив артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Гуляйпільське, Залізничне, Ольгівське Запорізької області; Козацьке, Львове, Інженерне, Токарівка Херсонської області та місто Херсон, а такоє Дніпровське, Дмитрівка та Іванівка на Миколаївщині. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

У вівторок, 11 липня, у тимчасово окупованих Бердянську та Токмаку на Запоріжжі пролунала серія вибухів з детонацією.

Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Контрнаступ ЗСУ
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