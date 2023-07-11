У Бердянську та Токмаку на Запоріжжі сталася серія вибухів

Про це пише Бердянська МВА.

"О 16:30 бердянці знову чули вибухи - цього разу їх було близько шести. Чекаємо на інформацію від Генштабу", - йдеться у повідомленні.

Про вибухи також повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"16:30. Бердянськ. Серія вибухів з детонацією. Сьогодні в Бердянську бавовнить по повній", - пише він.

Окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов звинуватив у обстрілі ЗСУ та заявив, нібито українські воїни обстріляли місто ракетами Storm Shadow. За його словами, спрацювала російська ППО.

О 17:17 Рогов заявив про ще один ракетний удар по Бердянську. Він зазначив, що начебто більшість ракет збито над морем у районі Бердянського порту, але визнав влучання у місті.

Через декілька хвилин представник окупаційної адміністрації повідомив про серію вибухів у Токмаку. За його словами, її було здійснено із застосуванням РСЗВ Хаймарс. Є влучання.

Раніше Бердянська МВА повідомляла про ще один вибух о 14:00.