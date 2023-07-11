У Бердянську та Токмаку на Запоріжжі сталася серія вибухів
У вівторок, 11 липня, у тимчасово окупованих Бердянську та Токмаку на Запоріжжі пролунала серія вибухів з детонацією
Про це пише Бердянська МВА.
"О 16:30 бердянці знову чули вибухи - цього разу їх було близько шести. Чекаємо на інформацію від Генштабу", - йдеться у повідомленні.
Про вибухи також повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"16:30. Бердянськ. Серія вибухів з детонацією. Сьогодні в Бердянську бавовнить по повній", - пише він.
Окупаційний голова Запорізької області Володимир Рогов звинуватив у обстрілі ЗСУ та заявив, нібито українські воїни обстріляли місто ракетами Storm Shadow. За його словами, спрацювала російська ППО.
О 17:17 Рогов заявив про ще один ракетний удар по Бердянську. Він зазначив, що начебто більшість ракет збито над морем у районі Бердянського порту, але визнав влучання у місті.
Через декілька хвилин представник окупаційної адміністрації повідомив про серію вибухів у Токмаку. За його словами, її було здійснено із застосуванням РСЗВ Хаймарс. Є влучання.
Раніше Бердянська МВА повідомляла про ще один вибух о 14:00.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що 11 липня поблизу тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області ліквідували російського генерал-лейтенанта Олега Цокова.
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