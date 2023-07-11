Про це він написав у Telegram.

"Повідомляють, що сьогодні в районі Бердянська, було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Цокова Олега Юрійовича", - йдеться у повідомленні.

Андрющенко зазначив, що у вересні 2022 року його вже поранили, але він вижив.

"Зараз кажуть, що могілізація проведена остаточно", - додав радник мера Маріуполя.

Згодом він доповнив свій допис коментарями "партнерів" з Бердянська про те, що за попередньою інформацією Цоков міг загинути від нічного влучання по готелю "Дюна", розташованому на території Приазовкурорту.

"Місцеві повідомляють, що від готелю майже нічого не залишилось. Зараз на місці працюють швидкі, а також важка техніка, розбирають завали. Територія оточена. Нікого не пропускають", - пише Андрющенко.

Відомо, що певний час саме там проживало військове керівництво ворога. Також недалеко було розташування ворожого ППО. Наразі російські ЗМІ жодної інформації про нічні прильоти у Бердянську не публікують.

Довідково: Олег Цоков - російський воєначальник, генерал-лейтенант. Через вторгнення Росії в Україну перебуває під санкціями Євросоюзу, Великої Британії та Нової Зеландії як причетний до ракетних ударів по українських містах. У серпні 2014 року Цоков очолив 810 окрему бригаду морської піхоти Чорноморського флоту, що базується в тимчасово окупованому Росією Севастополі. Від серпня 2022 року Цоков був командиром 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії РФ. Звання генерал-лейтенант отримав у 2023-му. Окрім повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь у двох чеченських війнах та війні в Сирії.

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