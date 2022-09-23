В районі Сватового поранили російського генерал-майора Цокова, до ростовського шпиталю доставили тіла 105 окупантів
Біля Сватового, що на Луганщині, в результаті вогневого ураження поранили командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова. Його евакуйовано 20 вересня поточного року", - йдеться в повідомленні.
З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців. Також здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом.
- Внаслідок дій військ РФ за 22 вересня постраждало понад 45 населених пунктів України. Проте ЗСУ відбили атаки противника в районах Куп’янська, Спірного, Майорська, Зайцевого, Авдіївки, Новомихайлівки, Опитного та Кам’янки.
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