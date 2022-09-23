Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

"Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в результаті вогневого ураження в районі населеного пункту Сватове було поранено командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії генерал-майора Цокова. Його евакуйовано 20 вересня поточного року", - йдеться в повідомленні.

З 19 по 20 вересня цього року до військового шпиталю у Ростові-на-Дону доставлено 105 тіл загиблих російських військовослужбовців. Також здійснюються підготовчі заходи прийняти ще 200 тіл найближчим часом.

Внаслідок дій військ РФ за 22 вересня постраждало понад 45 населених пунктів України. Проте ЗСУ відбили атаки противника в районах Куп’янська, Спірного, Майорська, Зайцевого, Авдіївки, Новомихайлівки, Опитного та Кам’янки.

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