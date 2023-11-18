"Понад 20 тягачів з танками та іншою технікою": окупанти, ймовірно, формують нові резерви на Запорізькому напрямку, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



За його словами, повернення до тактики перекидання техніки вночі, характер та її складова вказують на можливе нове формування резервів на Запорізькому напрямі.

Це формування відбувається замість тих, яки три тижні тому окупанти перекинули на північ Донецької області

Фото: Петро Андрющенко / телеграм