"Понад 20 тягачів з танками та іншою технікою": окупанти, ймовірно, формують нові резерви на Запорізькому напрямку, - Андрющенко
Уночі суботи, 18 листопада, у тимчасово окупованому Маріуполі на Донеччині помітили понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою РФ, які окупанти перекинули в напрямку Бердянська Запорізької області
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, повернення до тактики перекидання техніки вночі, характер та її складова вказують на можливе нове формування резервів на Запорізькому напрямі.
Це формування відбувається замість тих, яки три тижні тому окупанти перекинули на північ Донецької області
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
- Станом на 19 жовтня, за словами Андрющенка, у росіян були вичерпані резерви живої сили, а рух живої сили та техніки сповільнився.
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