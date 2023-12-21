Путін доручив міноборони РФ провести осінній призов 2024 року з використанням електронних повісток
Президент Росії Володимир Путін доручив міноборони провести осінній призов 2024 року з використанням єдиного реєстру військового обліку та електронних повісток
Про це з посиланням на сайт Кремля пише "Фонтанка.ру".
Зазначається, що до 15 січня в міноборони РФ сформують підрозділ, який займеться впровадженням і супроводом інформаційної системи військового обліку. Також до 15 січня Путін наказав доповісти про роботу з постановки громадян на військовий облік і зняття з нього без особистої явки в комісаріат.
Крім іншого, міноборони доручено організувати роботу із забезпечення інформування громадян про застосування щодо них тимчасових заходів, спрямованих на забезпечення явки за повісткою з військкомату, автоматичного підтвердження права на надання відстрочки від призову, можливості надання роботодавцями відомостей, необхідних для військового обліку, з використанням державної інформаційної системи.
- Путін на підсумковій пресконференції 14 грудня сказав, що потреби в мобілізації наразі немає.
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