Путін доручив міноборони РФ провести осінній призов 2024 року з використанням електронних повісток

Про це з посиланням на сайт Кремля пише "Фонтанка.ру".

Зазначається, що до 15 січня в міноборони РФ сформують підрозділ, який займеться впровадженням і супроводом інформаційної системи військового обліку. Також до 15 січня Путін наказав доповісти про роботу з постановки громадян на військовий облік і зняття з нього без особистої явки в комісаріат.

Крім іншого, міноборони доручено організувати роботу із забезпечення інформування громадян про застосування щодо них тимчасових заходів, спрямованих на забезпечення явки за повісткою з військкомату, автоматичного підтвердження права на надання відстрочки від призову, можливості надання роботодавцями відомостей, необхідних для військового обліку, з використанням державної інформаційної системи.