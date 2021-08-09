До річниці початку протестів: США та Канада ввели нові санкції проти Білорусі

Про це повідомили на сайті Білого Дому та в заяві уряду Канади.



Так, 9 серпня президент США Джо Байден підписав указ, яким розширив вже існуючі санкції проти білоруського режиму.



"Сьогодні, у річницю шахрайських виборів в Білорусі 9 серпня 2020 року, президент Джозеф Байден-молодший підписав виконавчий указ про подальші наслідки для Олександра Лукашенка та його режиму за їхні триваючі атаки проти демократичних прагнень та прав білоруського народу, транснаціональні репресії та зловживання, порушення міжнародних норм та корупцію", - йдеться у пресрелізі Білого Дому.

Підписаний Байденом указ передбачає введення санкцій щодо осіб, які працюють в певних секторах економіки Білорусі, включаючи оборонний сектор, сектор безпеки, енергетичний сектор, сектор калійних добрив, сектор тютюнових виробів, будівельний сектор та транспортний сектор.

Міністерство фінансів США у зв'язку з цим вводить найбільший на сьогодні пакет санкцій проти білоруських фізичних і юридичних осіб, зокрема, проти ВАТ "Білоруськалію" - одного з найбільших державних підприємств Білорусі та одного з найбільших світових виробників калійних добрив. Це підприємство у США вважають джерелом незаконного багатства режиму Лукашенка.

Також санкції вводяться проти Білоруського національного олімпійського комітету, який США звинувачують у відмиванні грошей, ухилянні від санкцій і обході візових заборон, провідних бізнесменів, які підтримують режим Лукашенка, а також 15 компаній, з якими вони пов'язані, включаючи "Абсолютбанк", приватний білоруський банк.

Під санкції потрапили також додаткові суб'єкти, що працюють в тютюновій, будівельній, енергетичній і транспортній галузях економіки Білорусі.

Канада також ввела нові обмеження. Міністр закордонних справ країни Марк Гарно анонсував нові санкції згідно з Актом щодо спеціальних економічних заходів у відповідь на триваючі тяжкі й систематичні порушення прав людини у Білорусі.



"Нові заходи передбачають обмеження для ключових сфер білоруської економіки та мінімізують доступ представників державного сектору до міжнародного фінансування", - пояснили в уряді.

Сфери, яких торкнуться нові санкції - цінні папери та інструменти грошового ринку, фінансування держборгу, страхування, нафтопродукти й калійні добрива. Зазначається, що заходи застосовуються у координації з діями міжнародних партнерів Канади.