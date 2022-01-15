Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією До Сенату США подали ще один законопроєкт про персональні санкції проти Путіна

До Сенату США подали ще один законопроєкт про персональні санкції проти Путіна

15 січня, 2022 субота
16:49
війна з Росією Сенат США

Сенатор від республіканської партії Марко Рубіо подав новий законопроєкт, який передбачено персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна

Про це повідомляє Голос Америки

Законопроєкт "Про стримування авторитарних ворожих дій в 2022 році" передбачає запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна, прем'єр-міністра та міністра оборони Росії, а також російських олігархів, у випадку подальшого порушення територіальної цілісності України з боку Росії.

"Ключова частина будь-якої стратегії, щоб змусити Володимира Путіна відступити - це зробити наслідки вторгнення надзвичайно болючими для олігархів, які підтримують його контроль над Росією", - заявив Рубіо.

Серед санкцій також передбачені обмеження операцій з російськими компаніями в енергетиці, фінансах, видобутку корисних копалин та авіакосмічній індустрії, запровадження санкцій проти системи розрахунків SWIFT, якщо та не припинить обслуговувати російські банки, які підпадають під санкції за цим законом тощо. Також йдеться про нове запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".

На розгляді в Сенаті вже перебуває законопроєкт про санкції проти Росії, поданий 12 січня сенаторами від Демократичної партії США. Законопроєкт "Про захист суверенітету України в 2022 році" також передбачає санкції проти російських посадовців, включаючи президента Путіна, прем'єр-міністра, міністра оборони, командувача збройними силами Росії у випадку поновлення агресії РФ проти України. 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Сенат США
санкції
російська агресія
антиросійські санкції
Марко Рубіо
російське вторгнення
вторгнення в Україну
Читайте також:
Герус
14 січня, 2022 п'ятниця
"Україна замала для масштабів такого бізнесу": "слуга" Герус заявив, що Ахметов може дозволити собі реагувати на закон про олігархів конфліктом із Зеленським
РФ та США
14 січня, 2022 п'ятниця
США і РФ відреагували на ідею переговорів у форматі Зеленський-Байден-Путін
російські танки
12 січня, 2022 середа
"По декілька потягів на тиждень або навіть на день": Росія відправляє техніку зі Східного військового округу в західному напрямку, - розслідувачі СІТ
Київ
+2
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.86
    Купівля 27.86
    Продаж 28.15
  • EUR
    Купівля 31.78
    Продаж 32.25
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
15 січня
20:21
Ярослав Кендзьор
Українські дисиденти виступили на захист Порошенка
19:50
Андрій Шевченко
Український ексфутболіст "Ювентуса" назвав причину провалу Шевченка у "Дженоа"
19:33
НАТО
Фінляндія та Швеція зможуть негайно отримати членство в НАТО, у разі вторгнення РФ до України, - ексгенсек Альянсу Расмуссен
19:15
Кулеба
Кулеба розповів про підсумки зустрічі глав МЗС країн ЄС, присвяченої безпеці України
18:56
Віталій Миколенко (праворуч)
Миколенко зіграв перший матч за "Евертон" в чемпіонаті Англії
18:35
Ексклюзив
Акежан Кажагельдін
"У Казахстані спостерігаємо "водорозділ" у владі", – політик Акежан Кажагельдін
18:27
протести в Казахстані
Влада Казахстану назвала кількість загиблих під час протестів
18:01
ООС ЗСУ
15 січня на фронті спостерігається "тиша"
17:45
Мелані Джолі
Україну наступного тижня відвідає глава МЗС Канади
17:35
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Кремлівський диктатор зазнав двох великих геополітичних поразок: на Заході й на Сході", – Піонтковський
17:15
Епіфаній
Предстоятель ПЦУ Епіфаній захворів на коронавірус
17:07
Давід Нерес (праворуч)
"Шахтар" оголосив про трансфер футболіста збірної Бразилії
16:31
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Звинувачення Петра Порошенка є нікчемними та бездоказовими, - Безсмертний
16:21
Кевін де Брюйне (ліворуч)
"Манчестер Сіті" переміг "Челсі" в чемпіонаті Англії
16:01
Ентоні Блінкен
США та НАТО заявили про готовність до нової зустрічі з представниками Росії
15:55
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Росія починає "відповзати", – Роман Безсмертний
15:46
Токаєв не знає, скільки цивільних загинуло від його наказу стріляти "без попередження"
15:40
Олександр Заліско
Організатора "голодної туси" у Львові Заліска оштрафували на 17 тис. грн
15:30
США завдадуть Росії "гострого болю" у разі вторгнення до України, - Нуланд
15:13
Оновлено
гори_зима
При сходженні на Говерлу загинув турист, ще двох намагаються врятувати
15:07
Новак Джокович
Тенісиста-антивакцинатора Джоковича затримали в Австралії
14:36
16 січня закон про українську мову розповсюджується на друковану пресу та газетні кіоски. Що це означає
14:12
Повітря у Горлівці отруюється аміаком. Росіяни можуть скористатися цим як приводом, - ГУР
14:04
Андрій Шевченко
"Дженоа" звільнила Шевченка з посади головного тренера
13:35
Ексклюзив
Мухтар Аблязов
"Токаєв – це фасад, влада відійде до Путіна", – казахський опозиціонер Мухтар Аблязов
13:30
Карл Більдт
Зеленський більше зосереджений на арешті Порошенка, ніж на протидії РФ, - Карл Більдт
13:11
Хорвати відзначають 30-ту річницю визнання незалежності
13:00
На Черкащині мати знімала у порно своїх доньок 6 та 8 років
12:40
Марта Фаріон
Американці дивуються, що Україна так довго може протистояти збройній агресії Росії, – американська юристка
12:16
Жумабай Карагаєв
У Казахстані заарештували ексзаступника міністра енергетики й зняли з посад двох зятів Назарбаєва
11:55
Порошенко: ми як державницька опозиція будемо працювати на об’єднання України, бо немічна влада не бачить, що після Казахстану світ змінився
11:34
Олександр Лукашенко
Лукашенко каже, що це він розробляв операцію з придушення повстання у Казахстані. Разом з Путіним
11:20
Захід розуміє, що Порошенка переслідують як політичного конкурента, - журналіст Роман Цимбалюк
11:18
Андрій Корнат
"Хочу бачити, як саджають винуватців убивств Чорновола, Гонгадзе, а не переслідування опозиції", – політик Андрій Корнат
10:57
Окупанти використовуватимуть водоспади Криму для водопостачання Ялти
10:29
Леонід Деркач
Не стало ексголови СБУ і митниці Деркача
10:05
На балтійському острові Готланд з'явилися шведські танки. Для захисту від росіян
09:55
Інтерв’ю
Мухтар Аблязов
"Путін ніколи не йде звідти, куди вже зайшов" – казахський опозиціонер Мухтар Аблязов
09:41
Микола Княжицький
Микола Княжицький пояснив, чому переговори Зеленський - Байден - Путін є нереальними
09:12
Нурсултан Назарбаєв
Назарбаєв давно помер, його поховали, - Жириновський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV