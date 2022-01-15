До Сенату США подали ще один законопроєкт про персональні санкції проти Путіна

Про це повідомляє Голос Америки.

Законопроєкт "Про стримування авторитарних ворожих дій в 2022 році" передбачає запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна, прем'єр-міністра та міністра оборони Росії, а також російських олігархів, у випадку подальшого порушення територіальної цілісності України з боку Росії.

"Ключова частина будь-якої стратегії, щоб змусити Володимира Путіна відступити - це зробити наслідки вторгнення надзвичайно болючими для олігархів, які підтримують його контроль над Росією", - заявив Рубіо.

Серед санкцій також передбачені обмеження операцій з російськими компаніями в енергетиці, фінансах, видобутку корисних копалин та авіакосмічній індустрії, запровадження санкцій проти системи розрахунків SWIFT, якщо та не припинить обслуговувати російські банки, які підпадають під санкції за цим законом тощо. Також йдеться про нове запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".

На розгляді в Сенаті вже перебуває законопроєкт про санкції проти Росії, поданий 12 січня сенаторами від Демократичної партії США. Законопроєкт "Про захист суверенітету України в 2022 році" також передбачає санкції проти російських посадовців, включаючи президента Путіна, прем'єр-міністра, міністра оборони, командувача збройними силами Росії у випадку поновлення агресії РФ проти України.