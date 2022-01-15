До Сенату США подали ще один законопроєкт про персональні санкції проти Путіна
Сенатор від республіканської партії Марко Рубіо подав новий законопроєкт, який передбачено персональні санкції проти президента Росії Володимира Путіна
Про це повідомляє Голос Америки.
Законопроєкт "Про стримування авторитарних ворожих дій в 2022 році" передбачає запровадження персональних санкцій проти Володимира Путіна, прем'єр-міністра та міністра оборони Росії, а також російських олігархів, у випадку подальшого порушення територіальної цілісності України з боку Росії.
"Ключова частина будь-якої стратегії, щоб змусити Володимира Путіна відступити - це зробити наслідки вторгнення надзвичайно болючими для олігархів, які підтримують його контроль над Росією", - заявив Рубіо.
Серед санкцій також передбачені обмеження операцій з російськими компаніями в енергетиці, фінансах, видобутку корисних копалин та авіакосмічній індустрії, запровадження санкцій проти системи розрахунків SWIFT, якщо та не припинить обслуговувати російські банки, які підпадають під санкції за цим законом тощо. Також йдеться про нове запровадження санкцій проти "Північного потоку-2".
На розгляді в Сенаті вже перебуває законопроєкт про санкції проти Росії, поданий 12 січня сенаторами від Демократичної партії США. Законопроєкт "Про захист суверенітету України в 2022 році" також передбачає санкції проти російських посадовців, включаючи президента Путіна, прем'єр-міністра, міністра оборони, командувача збройними силами Росії у випадку поновлення агресії РФ проти України.
- Нагадаємо, 12 січня очільник Комітету з міжнародних відносин Сенату США Роберт Менендес і ще 25 демократів представили законопроєкт про захист суверенітету України-2022, згідно з яким до РФ будуть застосовані санкції.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.86
Купівля 27.86Продаж 28.15
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе