Система SWIFT, банки, видобувні галузі: Сенат США оприлюднив проєкт санкцій проти РФ на випадок нового вторгнення в Україну

Про це свідчить офіційна заява Комітету.



"Закон про захист суверенітету України-2022 запровадить жорсткі санкції проти російського банківського сектора, а також високопоставлених військових чиновників та урядовців, якщо президент Путін посилить ворожу активність в Україні чи проти неї", - ідеться в повідомленні.



Законопроєкт, зокрема, передбачає заборону операцій з первинним і вторинним суверенним боргом РФ, накладення санкцій на видобувну сферу країни, забороняє доступ Росії до міжнародної банківської системи SWIFT. Також він закликає Держдеп США й Пентагон прискорити надання Україні оборонної допомоги для підвищення її обороноздатності. Для цього ж передбачене виділення Україні з держбюджету США додаткових $500 млн на випадок нападу РФ.



Також документ пропонує посилити протидію російській дезінформації та розширити зусилля США для зміцнення зв’язків із провідними регіональними партнерами, яким загрожує агресія РФ.



"Цей закон абсолютно чітко дає зрозуміти, що Сенат США не залишиться осторонь, коли Кремль загрожує новим вторгненням в Україну", - пояснив Роберт Менендес.



Він зауважив, що сумнівається в добросовісності переговорів з боку президента Росії Володимира Путіна.



"Найефективніші санкції проти Росії - це сильна та єдина Україна, і я з нетерпінням чекаю взаємодії з моїми колегами-демократами й республіканцями, щоби ми змогли надати народу України необхідну підтримку", - додав автор законопроєкту.

Нагадаємо, експосол США в РФ Александер Вершбоу заявив, що не можна довіряти словам очільника МЗС Росії Сергія Рябкова, що Москва не збирається нападати на Україну

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