Не можна всерйоз сприймати заяви РФ про відсутність планів нападу на Україну, - експосол США в Москві Вершбоу

Про це він заявив у етері CNN.



"Ми не можемо всерйоз сприймати всі ці запевнення (Сергія - ред.) Рябкова про те, що вони не мають наміру вторгнутися, бо коли до цього дійде, вони вигадають якийсь привід чи створять інцидент і звинуватять у всьому українців", - пояснив Александер Вершбоу.



За його словами, це "стандартний підхід" Росії. Александер Вершбоу заявив, що РФ заганяє себе у глухий кут, наполягаючи на завідомо невиконуваних вимогах щодо згортання військової активності НАТО на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу та його не розширення.



Колишній посол зауважив, що США запропонували російській стороні "деякі ідеї", щоб дати змогу вийти з глухого кута.



"Але я не такий оптиміст, аби вважати, що Путін цього прагне. Я не бачу зараз багато доказів того, що він шукає вихід. Коли росіяни висунули ці односторонні пропозиції, багато людей доходять висновку, що їхня мета полягає в тому, щоб отримати відмову й використати це як привід для початку воєнних дій", - зазначив Александер Вершбоу.



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