Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів швейцарських видань SRF та Die Wochenzeitung

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарські заводи, на яких очищають золото (афінажні заводи), скупили на перероблення 75 тонн золота з Росії, користуючись тим, що його завозили через Британію.

За офіційними даними федерального відомства митної та прикордонної безпеки (BAZG), від початку повномасштабної війни РФ проти України до Швейцарії потрапило близько 75 тонн золота на суму понад 4 мільярди швейцарських франків (близько $4,2 млрд).

Цифри свідчать про різке зростання імпорту золота російського походження до Швейцарії. Раніше в країну щороку імпортували в середньому близько 20 тонн золота російського походження, а тільки за перші п'ять місяців цього року з Лондона до Швейцарії потрапило 38 тонн такого золота.

Журналісти дослідили, що до 2018 року Росія експортувала у Велику Британію порівняно невеликі обсяги золота. Проте з 2019-го й до початку повномасштабного вторгнення в Україну вони стрімко зросли. За цей період, згідно з даними міністерства зовнішньої торгівлі Великої Британії, Росія продала Лондону понад 700 тонн золота на суму 34 мільярди франків (близько $35,9 млрд).

Одним із пояснень такого зростання експерти, з якими спілкувалися журналісти, назвали те, що центробанк Росії припинив купувати золото в середині 2019 року, а потім скасував ПДВ на золото, тому експорт дорогоцінного металу значно зріс.

Утім є й припущення, що ці продажі були пов'язані з підготовкою Росії до вторгнення в Україну. Окрім доходів від продажу газу та нафти, російське золото могло допомогти у фінансуванні загарбницької війни РФ.

Обробка такого золота у Швейцарії не є проблемою з правової точки зору, але "сумнівною з етичної точки зору", вважає колишній професор кримінального права й експерт з торгівлі золотом Марк Піт. Він наголошує: завдяки афінажу "етично сумнівне російське золото" стає золотом зі швейцарським знаком якості, а відтак його відстеження втрачається.

Натомість золотопереробні заводи не вбачають у переробці золота російського походження зв'язку з воєнними діями Росії. Крістоф Вільд, президент Швейцарської асоціації виробників і дилерів дорогоцінних металів, зазначив: "Це золото не є санкційним і не має нічого спільного з етичністю чи ні. Воно було виготовлене до початку війни".

Заборона на купівлю, імпорт або транспортування золота з Росії діє у Швейцарії від серпня 2022 року, тож усе золото, ввезене раніше, не потрапляє під заборону. А щодо золота російського походження, яке імпортують до Швейцарії останніми роками, в митному управлінні прокоментували: "Усе законно». Імпорт перевірено. Хоча спочатку золото надходило з Росії, його експортували до Великої Британії в лютому 2022 року, до початку війни. Таким чином, воно не надходило безпосередньо з Росії і тому не слугує для прямого фінансування війни".