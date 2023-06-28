Про це інформує урядовий портал Швейцарії.

"Федеральна рада була проінформована про те, що урядове відомство, відповідальне за санкції, розширило санкційні списки щодо Росії. Очікується, що федеральна рада ухвалить рішення про їх ухвалення до кінця серпня", - йдеться у заяві.

Зміни набрати чинності сьогодні о 18:00.

Повідомляється, що уряд вводить обмеження щодо нових осіб, які Європейський Союз обрав 23 червня у своєму 11-му пакеті санкцій. Йдеться про фінансові та туристичні обмеження щодо 71 фізичної та 33 юридичних осіб.

Це особи, компанії та організації, які допомагають незаконному перевезенню українських дітей до Росії. Також військові російських збройних сил, ключові представники ЗМІ та члени ПВК Вагнера. Їх активи у Швейцарії мають бути заблоковані, і про них треба повідомити Державний секретаріат з економічних питань. Цим особам також заборонено в’їжджати або проїжджати через країну.

Також ЄС запровадив нові заходи, які мають запобігти обходу санкцій. Федеральна рада була повідомлена про ці зміни й графік роботи з прийняття нових заходів на своєму засіданні 28 червня.

Що відомо про 11-й пакет санкцій проти РФ

Новий пакет санкцій проти РФ мали ухвалити до кінця травня, однак Будапешт зажадав виключити з переліку три угорські компанії. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.

Також із вимогою виключити зі списку її компанії виступила Греція.

8 травня видання Finacial Times повідомило, що Європейський Союз може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки.

У червні видання Politico повідомило, що Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки.

15 червня Bloomberg писав, що ЄС може прибрати з нового санкційного списку 5 китайських компаній, які пов'язані з РФ.

21 червня посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти Росії, який передбачає усунення лазівок, що допомагають окупантам обходити раніше накладені обмеження.