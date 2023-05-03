Новий пакет санкцій проти Росії представлять країнам-членам ЄС наступного тижня, – журналіст Йозвяк
Новий, одинадцятий, пакет санкційних обмежень проти Російської Федерації представлять країнам-членам Євросоюзу вже наступного тижня
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.
"11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії, ймовірно, буде представлений державам-членам ЄС наступного тижня з метою його ухвалення до кінця місяця", - написав він.
Підготовку 11-го пакету санкцій анонсували 14 квітня. У ЄС працюють над тим, аби завадити Росії обходити вже накладені обмеження.
- Раніше ЄС запровадив санкції проти ПВК Вагнера за участь у війні проти України.
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