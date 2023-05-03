Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"11-й пакет санкцій ЄС щодо Росії, ймовірно, буде представлений державам-членам ЄС наступного тижня з метою його ухвалення до кінця місяця", - написав він.

Підготовку 11-го пакету санкцій анонсували 14 квітня. У ЄС працюють над тим, аби завадити Росії обходити вже накладені обмеження.