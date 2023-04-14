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ЄС планує запровадити 11 пакет санкцій проти РФ

14 квітня, 2023 п'ятниця
06:53
Світ санкції проти РФ

Європейський Союз планує запровадити 11 пакет санкцій проти Росії і намагатиметься забезпечити їх ефективне виконання

Про це повідомила європейська комісарка з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та союзу ринків капіталу Мейрід МакГіннесс, цитує CNBS.

"Європа запровадила 10 пакетів санкцій. У нас буде ще один пакет", - сказала вона.

МакГіннесс зазначила, що санкції працюють, про ЄС треба зважати на повне їх впровадження.

"Росію позбавляють як фінансів, так і технологій, щоб заново винайти свою військову машину, і вони мають проблеми на полі бою", - сказала європейська комісарка.

Вона зауважила, що ЄС необхідно  переконатися, що Росія не знайде способи обійти європейські санкції. Комісарка наголосила, що чим глибшими й сильнішими будуть санкції, тим більше РФ шукатиме шляхи, як їх обійти.

"Не варто недооцінювати зусилля, які Росія докладе зі своїми друзями в усьому світі, щоб обійти наші санкції - вони впливають на російську економіку, вони впливають на російську військову машину", - зазначила МакГіннесс. 

Нині ЄС працює над своїм законодавством, щоб звернути увагу на осіб, які допомагають РФ обходити санкції. Крім того, за її словами, ЄС працює з США, Великою Британією, Канадою та Японією, серед інших союзників, щоб забезпечити ефективне впровадження санкцій проти Росії та зібрати розвідувальні дані про спроби країни ухилитися від санкцій.

  • 13 квітня стало відомо, що Європейський Союз із квітня запровадив санкції проти приватної військової компанії Вагнера, яка бере активну участь в агресивній війні Росії проти України.
Росія
ЄС
санкції проти Росії
війна з Росією
санкції ЄС проти Росії
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