Про це пише Politico із посиланням на поінформовані джерела.

Відомо, що зараз ЄС обговорює 11-й пакет санкцій проти РФ. Десять попередніх пакетів були спрямовані на заходи проти російської економіки - тепер Брюссель хоче унеможливити обхід своїх обмежень.

Угорщина та Греція готові обговорювати новий санкційний пакет лише після виключення їхніх компаній зі списку спонсорів війни.

При цьому Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки. Єврокомісія вже пішла на певні компроміси, запропонувавши інший пакет санкційних заходів. Посли країн-членів ЄС обговорять його на наступній зустрічі в середу, 14 червня.

"Ми наближаємося до угоди", - сказав виданню один із дипломатів.

Він визнав, що засідання Європейської Ради наприкінці червня може стати дедлайном затвердження рішення.