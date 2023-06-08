Politico: У ЄС не можуть дійти згоди щодо нового пакету санкцій проти Росії через позицію Угорщини та Греції
У ЄС немає згоди щодо нового пакету санкцій проти РФ. Угорщина і Греція не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі їхні компанії до переліку спонсорів війнивійни
Про це пише Politico із посиланням на поінформовані джерела.
Відомо, що зараз ЄС обговорює 11-й пакет санкцій проти РФ. Десять попередніх пакетів були спрямовані на заходи проти російської економіки - тепер Брюссель хоче унеможливити обхід своїх обмежень.
Угорщина та Греція готові обговорювати новий санкційний пакет лише після виключення їхніх компаній зі списку спонсорів війни.
При цьому Німеччина, Франція та ще кілька країн-членів ЄС побоюються, що заходи, спрямовані на те, щоби не дати росіянам обходити санкції, можуть погано вплинути на дипломатичні стосунки. Єврокомісія вже пішла на певні компроміси, запропонувавши інший пакет санкційних заходів. Посли країн-членів ЄС обговорять його на наступній зустрічі в середу, 14 червня.
"Ми наближаємося до угоди", - сказав виданню один із дипломатів.
Він визнав, що засідання Європейської Ради наприкінці червня може стати дедлайном затвердження рішення.
- 12 травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що через включення Україною угорського OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту буде важко домовитися з Євросоюзом про нові санкції проти РФ.
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